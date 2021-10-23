Житель Ростова-на-Дону убил шестилетнего внука

Правоохранители Ростова-на-Дону задержали 59-летнего местного жителя за убийство шестилетнего внука.

Как сообщается на сайте следственного управления СК по региону, трагедия произошла в Пролетарском районе города. Предварительно установлено, что дед был пьян и нанес ребенку множество ножевых ранений, от которых тот скончался.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс действий на установление всех обстоятельств случившегося.