В тюменской больнице впервые удалили аппендикс с помощью видеокамеры

Операцию по удалению аппендикса в тюменской ОБ №15 проводили сотни раз, но недавно врачам удалось опробовать новый для себя метод - лапароскопический: оборудование для него клиника получила по нацпроекту "Здравоохранение".

У восемнадцатилетней пациентки из Нижней Тавды были острые боли в животе. Диагноз сомнений не вызывал, и ее срочно передали в руки хирургов.

Как пояснила Дарья Ровбут, пресс-секретарь больницы, традиционно аппендэктомию выполняют открытым способом - через разрез. Но новое оборудование позволяет сделать вмешательство менее болезненным для пациента: по новым стандартным делается три крошечных прокола, через них в брюшную полость вводится видеокамера на гибкой трубке и инструменты.

Помимо того, что при таком методе пациент испытывает меньший дискомфорт и снижается риск инфекции раны, есть и ярко выраженные косметические преимущества - остаются совсем незаметные маленькие шрамы.

А еще, после лапароскопии время нахождения в стационаре существенно сокращается: прооперированная девушка в отделении провела всего несколько дней.