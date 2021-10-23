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23.10.2021 10:41
Рубрика: Общество

В тюменской больнице впервые удалили аппендикс с помощью видеокамеры

Текст: Татьяна Воробьева

Операцию по удалению аппендикса в тюменской ОБ №15 проводили сотни раз, но недавно врачам удалось опробовать новый для себя метод - лапароскопический: оборудование для него клиника получила по нацпроекту "Здравоохранение".

Фото: iStock
Врач прооперировала пациента после того, как ей удалили аппендицит

У восемнадцатилетней пациентки из Нижней Тавды были острые боли в животе. Диагноз сомнений не вызывал, и ее срочно передали в руки хирургов.

Как пояснила Дарья Ровбут, пресс-секретарь больницы, традиционно аппендэктомию выполняют открытым способом - через разрез. Но новое оборудование позволяет сделать вмешательство менее болезненным для пациента: по новым стандартным делается три крошечных прокола, через них в брюшную полость вводится видеокамера на гибкой трубке и инструменты.

Помимо того, что при таком методе пациент испытывает меньший дискомфорт и снижается риск инфекции раны, есть и ярко выраженные косметические преимущества - остаются совсем незаметные маленькие шрамы.

А еще, после лапароскопии время нахождения в стационаре существенно сокращается: прооперированная девушка в отделении провела всего несколько дней.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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