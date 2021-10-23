РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине

"Власти" Косово 22 октября предприняли грубую провокацию, объявив о нежелательности пребывания в Косово двух российских дипломатов. Исходим из того, что выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса дипсотрудников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства".

По словам Захаровой, речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь, нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах.

Российская сторона призывает МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине. Москва ожидает от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии, а также соответствующей критической квалификации со стороны партнеров по урегулированию, заявили в МИД РФ.