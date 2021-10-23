Новости

РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине 19:29
Бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев умер в США 18:30
Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Кюри-Склодовской 18:25
США запустят новую лунную программу в феврале 2022 года 18:19
"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию 17:48
"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ 17:34
Русский Халк установил новый рекорд: Отбуксирован 14-тонный КамАЗ 17:24
Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября 16:48
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ 16:38
Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке 16:28
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля 16:18
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис 16:08
В Москве резко ухудшится погода 16:02
Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов 15:56
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства 15:24
Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 19:29
Рубрика: Власть

РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине

Текст: Александр Саможнев

"Власти" Косово 22 октября предприняли грубую провокацию, объявив о нежелательности пребывания в Косово двух российских дипломатов. Исходим из того, что выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса дипсотрудников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо

Она добавила, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства".

По словам Захаровой, речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь, нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах.

Российская сторона призывает МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине. Москва ожидает от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии, а также соответствующей критической квалификации со стороны партнеров по урегулированию, заявили в МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать