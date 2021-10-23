Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал жесткий ответ на громкое заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауер.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО", - заявил Шойгу.

Его слова явились ответом на агрессивное выступление министра обороны ФРГ во время обсуждения действий сил западной коалиции в Афганистане.

Накануне в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk Крамп-Карренбауэр обсуждала с радиоведущей Сильвией Энгельс как раз афганский кризис. Изначально ничего не предвещало, что разговор резко перейдет на Россию. Но, видимо, тема Афганистана оказалась не особо приятной для немецкого министра, и она сама решила ее сменить. Забыв про Афганистан, она заявила о якобы систематическом нарушении Россией воздушного пространства Прибалтийских стран, о кибератаках, а также о разжигании миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Довольно быстро тон стал полностью агрессивным. И в результате беседа вообще закончилась угрозами.

"Мы должны четко дать понять России, что в конце концов - и это также является доктриной сдерживания - мы готовы использовать такие средства, чтобы они имели сдерживающий эффект заранее, и никому не придет в голову атаковать, например, пространство партнеров по НАТО над Прибалтикой или в Черном море. Это основная идея НАТО, и она адаптирована к нынешнему поведению России".

То есть фактически Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила о готовности применить оружие против России в рамках "сдерживания" нашей страны.

Как раз эти угрозы и не остались теперь без реакции со стороны Сергея Шойгу. Он не стал понижать градус, что выглядит вполне оправдано на фоне крайне агрессивного тона его немецкой коллеги.

"Реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир" - более чем прозрачно намекнул министр обороны РФ на возможные последствия подобного натовского плана "сдерживания" и в отношении России.