Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) на Украине была остановлена в связи с нехваткой угля, сообщила компания "Укрэнерго".

Ранее отмечалось, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается, на складах находится в 3,9 раза меньше сырья, чем необходимо. На некоторых ТЭС топлива осталось на считанные дни.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Украина отстает от намеченных планов по запасу угля. В этой связи планируется увеличить собственную добычу на 1,7 миллиона тонн и импортировать 600 тысяч тонн для безопасного прохождения отопительного периода. Украинская компания ДТЭК информировала, что заключила контракт с HC Trading на поставку 60 тысяч тонн угля из США.