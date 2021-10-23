СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании

В министерстве обороны Великобритании есть секретный "банковский" отдел, который был создан шесть лет назад для борьбы с террористическими организациями, а в настоящее время используется и для противостояния со странами, которые нельзя назвать прямыми партнерами Лондона. Об этом сообщает Financial Times.

По данным источников издания, задача опергруппы, в которую принимают бывших банкиров и финансистов, заключается в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам.

"Будь то ливанская "Хезболлах", люди, имеющие отношение к [президенту России Владимиру] Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?" - цитирует заявление отставного маршала авиации Эдварда Стрингера, курировавшего ранее оперативную работу, РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время отдел не является постоянным подразделением минобороны, но используется для решения конкретных задач в интересах Лондона.