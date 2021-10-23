Новости

СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании 00:59
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге 00:34
Facebook может сменить название на Meta 22.10.2021
Власти Москвы объяснили 11 дней ограничений 22.10.2021
Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни 22.10.2021
Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для Гран-при Канады 22.10.2021
В Москве установлен антирекорд по числу заражений COVID 22.10.2021
Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки по версии World Athletics 22.10.2021
"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах 22.10.2021
Собянин: Нерабочие дни способны быстрее разорвать цепочки заражений 22.10.2021
Россия продолжит поддерживать работу Конституционного комитета Сирии 22.10.2021
МИД: Усилия Кабула направлены на улучшение качества жизни населения 22.10.2021
Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе 22.10.2021
На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны 22.10.2021
В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции 22.10.2021
В Москве оценили последствия от ураганного ветра 22.10.2021
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов 22.10.2021
В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году 22.10.2021
В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 22.10.2021
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 22.10.2021
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 22.10.2021
В Ленобласти ввели QR-коды в гостиницах, театрах и музеях 22.10.2021
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 22.10.2021
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 22.10.2021
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 22.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 00:59
Рубрика: В мире

СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании

В министерстве обороны Великобритании есть секретный "банковский" отдел, который был создан шесть лет назад для борьбы с террористическими организациями, а в настоящее время используется и для противостояния со странами, которые нельзя назвать прямыми партнерами Лондона. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: ТАСС
Как Британия вооружает Украину

По данным источников издания, задача опергруппы, в которую принимают бывших банкиров и финансистов, заключается в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам.

"Будь то ливанская "Хезболлах", люди, имеющие отношение к [президенту России Владимиру] Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?" - цитирует заявление отставного маршала авиации Эдварда Стрингера, курировавшего ранее оперативную работу, РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время отдел не является постоянным подразделением минобороны, но используется для решения конкретных задач в интересах Лондона.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов
Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину