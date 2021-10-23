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23.10.2021 18:19
Рубрика: В мире

США запустят новую лунную программу в феврале 2022 года

Текст: Александр Саможнев

США планирует запустить лунную миссию без экипажа Artemis1 в феврале следующего года. Продолжительность ее составит от четырех до шести недель. Это станет первым шагом по возвращению людей на Луну, сообщили в Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА).

Изначально агентство надеялось осуществить испытательный полет к концу этого года, а астронавты должны пройти по Луне к 2024 году.

В среду капсула корабля Orion была установлена на ракету системы Space Launch System, которая теперь возвышается на 98 метров в сборочном корпусе в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде.

После дальнейших испытаний ракета будет вывезена на стартовую площадку для "генеральной репетиции" в январе, а первое окно для запуска откроется в феврале.

Фото: AP Photo
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"Окно для запуска откроется 12 февраля, а наша последняя возможность в феврале - 27 числа. Следующие окна будут в марте и апреле", - цитирует портал ibtimes.com руководителя миссии Майкла Сарафина.

По его словам, миссия Artemis2 запланирована на 2023 год, а Artemis3 - на 2024, когда люди впервые с 1972 года выйдут на Луну. Однако теперь обе миссии, скорее всего, будут перенесены на более поздний срок.

Впервые Orion полетел в космос в 2014 году, запущенный ракетой Delta IV, совершив два витка вокруг Земли и испытав теплозащитный экран при входе в атмосферу. Но на этот раз капсула будет двигаться гораздо быстрее, а температура при возвращении с Луны будет намного выше.

В мире США Общество Космос Освоение Луны

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