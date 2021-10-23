"Сурганова и Оркестр" сыграли новые песни в Петербурге и Москве

Петербургская певица, скрипачка и композитор в середине лета не зря уходила на карантин - Светлана Сурганова представила сразу двойной альбом "Все будет. Завтра". Мудрый, романтичный, порой самоироничный и немного взбалмошный. А теперь сыграла новые песни вместе со своим "Оркестром" серией концертов. Вначале в родном Санкт-Петербурге - в арт-пространстве "Пушкин рядом", затем в Москве - на "Авторадио" и в музыкальном клубе "16 тонн". Пела, а потом отвечала на любые вопросы. На кураже заявила, что этот альбом для нее самый любимый. Такими фразами нас не удивишь: многие артисты говорят подобное, чтобы рекламировать свои премьеры. Но автор хитов "Весна", "Мураками", "Неужели не я" (на стихи Иосифа Бродского, "Далеко", "Апрельская", "Так начинался день" и многих других) - артистка немногословная, не тусовочная и никогда не бросавшая слов на ветер.

Мало у кого в женском роке России есть столько же обаяния, артистизма, а еще - умных и самобытных мыслей в песнях, да и приветливости в общении со зрителями, как у Светланы Сургановой. А еще смелости и разноплановости в творчестве. Некоторые из тех, кто впервые услышит этот альбом, составленный из двух дисков - "Все будет" и "Завтра" - возможно, удивятся, что на обоих играет одна и та же группа. Столь разнятся стилистика, подача материала, энергетика и настроения. Сурганова даже хотела назвать этот двойник весьма претенциозно: "Лирики и шизики". Потом предпочла более позитивное и уж точно - для кого-то менее обидное.

Но суть этого музыкального высказывания при смене вывески все равно не изменилась: в части "Все будет" оказались песни лирические, балладные, оптимистичные, в акцентом на поп-мелодии. А "Завтра" - уже более рокерская и психоделическая, полная полутонов, контрапунктов, метафор, опасений, попытки осознать происходящее вокруг.

"Мы хотели сработать на контрасте и явить миру всю палитру, весь диапазон - стилистический, эмоциональный, звуковой, - рассказала Сурганова во время премьеры. - Если вы сравните песню "Акварель" из первой части и "Кровоток" из второй, вы подумаете, что это два разных коллектива. У нас действительно очень полижанровая, полистилистическая музыка. Мне до сих пор это интересно. Хотя кто-то может сказать, что мы до сих пор не определились, не нашли свой стиль…"

Фото: предоставлено группой "Сурганова и Оркестр"

При этом тексты песен - это действительно поэзия, а не компиляции удачно подобранных для хуковых мелодий слов, как нередко делают другие. Снова есть трек на стихи классика - Марины Цветаевой - "Подруга" (прежде были Иосиф Бродский, Анна Ахматова, Осип Мандельштам) и строчки, эрудиция и лексика, которую не часто встретишь у других успешных артистов: "ложе прокрустово", "многоликий Ян, многозвучный Инь", "стала кашпо корзина Юдифи". Кто-то удивится, другие полезут в историческую энциклопедию или в толковый словарь, стараясь лучше понять текст, а попутно занимаясь самообразованием - уже хорошо.

В концертах "Сурганова и Оркестр" пели песни из обоих частей альбома "Все будет. Завтра": "Перрон", "Акварель", "Ливень осенний", "Флюгер", "Шила осень" - эта перемена настроения, стилистики были органичны для нашей сегодняшней жизни, когда от любви до отчаяния, от несчастья до веры и помощи друзей - один шаг. Это двойник получился и вправду очень дружелюбным, не только потому, что эти песни помогают задуматься о том, что происходит в жизни и понять, научиться чему-то важному, посмотреть на себя и мир со стороны… Но и оттого, что впервые на альбоме большинство песен - авторства не самой Светланы, а ее музыкантов, и просто талантливых друзей - композиторов или поэтов.

"Если раньше в основном я приносила материал, а ребята аранжировали, то тут практически львиная доля музыкального материала и идей принадлежит им. Моя задача состояла в том, чтобы отобрать треки из порядка 40-45 и уже на них написать тексты или подобрать подходящие. Так что имейте в виду все, кто услышат новую пластинку, - это музыкальный креатив оркестра", - объяснила она свои частично изменившиеся музыкальные вкусы. Не каждый лидер успешного коллектива ныне способен дать столько музыкальной самостоятельности своим коллегам. И это тоже примета мудрости и доброжелательности характера Сургановой, которые в итоге пошли только на пользу новому релизу.

Кстати

Теперь у "Сургановой и Оркестра" вновь много предложений о гастролях. "Да, у нас есть планы, список городов, мы все тихонечко молимся, чтобы они не слетели, чтобы тур состоялся. Поедем с новой, уже полностью сформированной программой," - рассказала лидер коллектива на премьере.

Понято, что многое будет зависеть не только от музыкантов. Но и от ситуации с коронавирусом в стране и от поведения зрителей на концертах, где будет необходимо соблюдать анти-ковидные меры. Впрочем, необходимый для этой осени запас тепла, позитива, мудрости альбома "Все будет. Завтра" тоже должен помочь.