Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа

Украина всегда пользовалась российским газом, а разговоры о закупке "европейского топлива" были большим обманом, заявила в эфире телеканала "Наш" руководитель партии "Батькивщина", депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.

"Для Украины не существует никакого европейского газа. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", - цитирует ТАСС Тимошенко.

По словам депутата, для прокачки провели фиктивную трубу, однако при этом "газ шел русский". Пропаганда должна была говорить, что это европейский газ, и этот газ поставляли через европейского посредника. Сейчас газа на Украине нет, и необходимо его покупать по высокой цене.

Тимошенко заявила, что "Батькивщина" требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами "голубого топлива" и завышенными тарифами ЖКХ.

Киев с ноября 2015 года принял решение прекратить закупки "голубого топлива" в России. Вместо этого власти начали закачивать в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Украина не планирует возобновлять прямые поставки газа из России.