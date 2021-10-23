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23.10.2021 09:00
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, почему компьютерные игры так популярны у детей

Текст: Ирина Ивойлова
Сколько времени российские школьники проводят в интернете? От трех до пяти часов каждый день. Но есть такие, кто буквально живет в Сети. По данным ВЦИОМ, не менее 20 процентов играют в видеоигры. В среднем это пять часов в неделю. Чем так привлекательны игры? Есть от них хоть какая-то польза? Почему дети забывают про сон и обед лишь бы поиграть? Доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков уже много лет изучает интернет-зависимость и влияние компьютерных игр на психику и знает ответы на все эти вопросы. Чем так притягивают игры детей?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В большинстве игр есть очевидная цель - надо узнать, найти, собрать, догнать… Почему такая определенность очень важна? Это как план сочинения, карта для путешественника. Ребенок понимает, что он должен сделать, чтобы победить. В игре понятны способы достижения цели. Я хочу быть самым лучшим игроком: успешным воином, богатым бизнесменом, быстрым ездоком и так далее. А как это сделать? А вот так - и предлагается набор следующих шагов", - рассказал "РГ" Никита Кочетков.

Фото: iStock
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Игра - своеобразное хобби, дело по душе, для которого нужны минимальные усилия. Исследователь поясняет: "Представьте, что вы записались в кружок спортивного ориентирования. Надо же встать с дивана, одеться, выйти, дойти, а тут значимую для ребенка деятельность можно найти практически без лишних усилий".

Родителям кажется, что ребенок, играя, остается один на один с компьютером. Это не совсем так. Для любого человека важна совместная деятельность. Многие игры предлагают ребенку не просто игру, а игру с другими людьми. И когда у них вместе, в команде, получается добиться результата, ребенок испытывает большое удовольствие.

"Игры позволяют примерить на себя любые социальные роли. В реальной жизни ты Петя Иванов, ученик третьего Б, а в компьютерной игре ты можешь быть главнокомандующим, спецназовцем, эльфом - многообразие игр сейчас такое, что каждый может попробовать примерить на себя любую роль", - говорит Никита Кочетков.

Есть еще одна психологическая особенность, которая помогает понять, почему компьютерные игры так популярны. В игре у ребенка почти нет страха сделать ошибку. Если ты сделал три ошибки в контрольной, учитель будет тебя стыдить. Если подрался и порвал куртку - получишь нагоняй дома. А в компьютерной игре тебя никто не будет ни стыдить, ни ругать, ни читать нотаций. Правда Никита Кочетков уточняет: "Страх в играх может присутствовать, но цена за ошибку все же меньше, чем в реальной жизни. Он может возрастать, если человек вкладывает в игру реальные деньги. Вот как это происходит: если ты хочешь ускорить игровой прогресс или как-то изменить стандартное снаряжение, то за это придется платить. Только в России оплата игровых артефактов и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр составляет больше 10 миллиардов рублей. А рекордная сделка в мире была сделана на сумму 775 тысяч долларов. Как тут не волноваться".

Родители ругают ребенка, которые не вылезает из игр, могут даже кричать, наказывать. А ему, казалось бы, все нипочем. Дело в том, что в игре всегда есть поощрение, похвала. Это серьезный стимул для ребенка. В жизни как происходит? Ты принес из школы пятерку или четверку. Нормально! Никто тебя особенно не расхваливает. А вот за тройку или двойку будут ругать. Иногда довольно сильно. В игре - сплошные похвалы и награды. Пришел в игру один раз - получи условную валюту, завтра пришел снова - получай в два раза больше. Не пришел - никто пилить не станет.

Фото: iStock
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"Современные игры могут быть визуально очень красивы. Играя, ты попадаешь в ожившую картину и хочешь там остаться. В игре подросток может почувствовать себя значимой личностью. Возьмем, например, ребенка с ОВЗ, который может передвигаться только на коляске. В реальной жизни у него может быть мало друзей из-за ограниченной мобильности. И так же могут быть ограничены не только возможности здоровья, но и самореализации. В игре он находится в команде, где его любят и ценят другие игроки, что приводит к росту его самооценки", - объясняет Никита Кочетков.

Согласитесь, родителям и педагогам есть о чем задуматься. Уж во всяком случае, о том, чтобы как можно чаще хвалить ребенка. Даже за самые небольшие шаги вперед. И обязательно - разговаривать, стараясь установить доверительные отношения.

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Общество Семья и дети

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