Ученые подтвердили, что клюква предотвращает образование тромбов

Полезные свойства клюквы известны давно: в ней содержится большое количество витамина С, А и К, а также много важных микроэлементов.

Исследования ученых доказали, что имеющиеся в этой ягоде полифенолы, такие как эллаговая кислота, и флавоноиды (антоцианы), препятствуют агрегации (склеиванию) тромбоцитов, а, значит, снижают вероятность образования тромбов в сосудах, пишет издание "Профиль". Проантоцианидины обладают сильными противовоспалительными свойствами и выводят "плохой" холестерин.

Все это помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует кровяное давление. Прием всего нескольких ягод в день - отличная профилактика многих заболеваний.