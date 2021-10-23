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23.10.2021 15:55
Рубрика: Общество

Ученый предупредила о негативных последствиях употребления кофе утром

Текст: Матвей Линник

Пить кофе следует через два часа после пробуждения, чтобы достичь бодрящего эффекта и не навредить организму. Об этом радио Sputnik рассказала научный сотрудник Института высшей нервной деятельности нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

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"Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро", - предупредила она.

По словам эксперта, если человек встает в семь утра и ложится спать около двенадцати ночи, то его окно потребления кофе стоит свести к периоду с девяти утра до пяти вечера.

Ранее специалисты Европейского общества кардиологов пришли к выводу, что регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск развития инсульта и появления серьезных проблем с сердцем.

Общество Здоровье

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