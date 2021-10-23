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23.10.2021 17:12
Рубрика: Культура

Умерла актриса из фильма "Тени забытых предков" Татьяна Бестаева

Текст: Александр Алексеев
Народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась на 85-м году жизни. Помимо кино она знаменита и ролями на драматической сцене. Причем в Московском Театре имени Моссовета она служила с 1961 года. Редкая по нынешним временам верность одному - единственному и любимому театру.
Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости
Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

Татьяна Бестаева стала известной уже благодаря своему первому фильму - музыкальному и яркому, получившему название "Матрос с "Кометы". Причем сыграла главную роль - Лены, еще учась во ВГИКе, где одной из лучших подруг ее считалась Людмила Гурченко.

Благодаря элегантной и стильной внешности с тех пор Бестаеву часто приглашали играть роли самоуверенных и самодостаточных героинь, в том числе и иностранок. Поговаривают, что руку и сердце ей предлагал сам Жерар Депардье. "Светлые прямые волосы до плеч, длинная челка до бровей - делали меня похожей на Марину Влади", - вспоминала потом Татьяна.

Но в итоге в мужья она выбрала талантливого кинорежиссера Евгения Габриловича. А в 1964 году Татьяна Бестаева, считавшаяся уже одной из самых красивых актрис Советского Союза, стала известной и на Западе, сыграв в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

В 60-е годы Бестаева много снималась в кино, в основном уже не в главных ролях, а "второго плана". Последней ее работой в кино стал популярный телевизионный сериал "Следствие ведут ЗнаТоКи", где в 1985-году в одной из серий она сыграла роль Мани, скупщицы краденного.

Зато продолжала успешно работать в Театре имени Моссовета, среди спектаклей, в которых она была занята: "Дорогая Елена Сергеевна", "На бойком месте", "Милый друг", "Не было ни гроша, а вдруг алтын" и другие.

И сегодня на его сайте появилось сообщение:

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 23 октября 2021 года на 85-м году жизни скончалась народная артистка России Татьяна Владимировна Бестаева. Дата и место прощания будут сообщены дополнительно".

Культура Общество Утраты

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