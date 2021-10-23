В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию

Художники из Пятигорска и Астрахани провели пленэр "Осенняя дельта" в Арт-резиденции на территории астраханского заповедника.

Живописцы не только писали этюды, но и осмотрели флору и фауну в дельте Волги.

"Путешествие для художников - это поиск себя, своего вдохновения. Жилые постройки первых смотрителей - домики 30-х годов, тополиная аллея на кордоне, живописные пейзажи, и пернатые обитатели - все располагает к творчеству и эмоциональной релаксации", - сообщает начальник отдела развития и познавательного туризма Астраханского государственного заповедника Татьяна Гаврилова.

Для вдохновения можно путешествовать по дельте на катере. Фото: Пресс-служба Астраханского заповедника

Художников ожидала экскурсионно-познавательная программа сочетающая выезды по узким протокам, посещение авандельты, наблюдения за пеликанами, лебедями и цаплями.

Написанные картины будут экспонироваться на выставке заповедника "Сто лет сохраняя будущее" и будут изданы в ежегодном календаре.

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