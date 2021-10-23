В галерее Александра Шилова исполнили музыку по мотивам его живописи

В афишах к концерту это анонсировалось как мировая премьера - и действительно, цикл "Полотна Галереи А. Шилова" итальянского композитора Тициано Бедетти для фортепиано соло исполнялся вечером 22 октября в концертном зале Галереи на Волхонке впервые.

Маэстро Бедетти, 44-летний итальянский пианист и композитор, учившийся музыке в консерватории Antonio Buzzola, Национальной Академии Santa Cecilia и Accademia Musicale Chigiana, сочиняет симфоническую и хоровую музыку, пишет для театральных постановок, его работы звучат в Карнеги-холле, Стокгольмской академии музыки и в других престижных залах по всему миру. В один из своих визитов Москву, в январе 2020, он по рекомендации друзей пришел в Галерею Александра Шилова - и не ушел из нее, пока не посмотрел все работы художника.

- Этот свет, идущий от полотен, от лиц их героев, чем-то напомнил мне итальянских классиков - Веронезе, Пармиджанино, - вспоминает Бедетти. - Вернувшись в Италию, я восстановил в памяти свои впечатления и, сев за фортепиано, начал импровизировать. Моя идея сделать цикл пьес, с одной стороны, отсылала к "Картинкам с выставки" Мусоргского, но в то же время я построил новый путь - через свои ощущения и опыт.

В конце весны композитор связался с Галереей Александра Шилова и сказал, что хотел бы представить художнику свою работу - сюиту из 35 небольших пьес. Дата приезда была согласована быстро.

За роялем концертного зала в этот вечер была Валерия Прокушева - выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, стипендиат Министерства культуры РФ и фонда "Русское исполнительское искусство", уже исполнявшая прежде произведения Бедетти. Оба маэстро сидели рядом в первом ряду.

Александр Шилов не раз писал портреты физика и актера, создателя ролей недобрых карликов в советском кино Александра Федорова - его портрет в тоге сиреневых тонов Тициано Бедетти описал торжественно-раздумчиво, немного печально. "Любитель джаза": на портрете старик в кожаном плаще, позади на экране портрет играющего на трубе Луиса Армстронга - а у нас в зале из-под пальцев пианистки вылетают синкопа за синкопой, в которых начинают вдруг слышаться мотивы то "Калинки-малинки", то "Очи черные". Вот и Николай Сличенко, на портрете 1983 года у Шилова он, еще полный сил, с цыганской грустью смотрит тебе в глаза, перебирая струны гитары, Бедетти же увидел в этих глазах настоящий огонь - и тот полыхнул его в короткой пьесе, которой впечатленный зал бурно зааплодировал.

Итальянский композитор точно улавливал настроения полотен, в его миниатюрах находились нужные ноты для всех оттенков характеров героев - и игумена Зиновия, некогда скрипача, а ныне настоятеля монастыря, и старика-партизана на фоне отвоеванного им голубого неба (в этой пьесе итальянец тонко соединил песни итальянских и советских партизан), и балерины Большого театра Надежды Грачевой, в образе которой композитор расслышал тона балетной увертюры. 35 пять полотен, 35 пьес - в этот вечер они стоили друг друга.

Тициано Бедетти не исключает, что у его фортепианного цикла может быть продолжение - перед концертом они с Народным художником СССР посмотрели несколько новых полотен Александра Шилова. Художник присматривается к своему, возможно, будущему герою - но, для начала, Тициано должен найти время и возможность, чтоб приехать в Москву не на день-два. По нынешним временам это может быть не так просто.