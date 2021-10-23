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23.10.2021 13:17
Рубрика: Культура

В Историческом музее открылась выставка "Крузенштерн. Вокруг света"

Текст: Инга Бугулова
Исторический музей приглашает в кругосветное плавание - кто же откажется в нашу пандемийную реальность? Если сомневаетесь, приходите на выставку "Крузенштерн. Вокруг света". Здесь все почти по-настоящему: корабельная палуба, кают-компания, штурвал, романтика путешествий... Но главное, конечно, личные вещи легендарного мореплавателя и удивительные экспонаты, привезенные им из экспедиций.

Под стеклом развернут атлас - это карты Александра Далримпла, считавшиеся в начале ХIХ века самыми надежными. Именно ими Иван Крузенштерн пользовался во время первой русской кругосветки - его рукой на больших матовых страницах сделаны карандашные пометки, уточняющие маршрут. Сам руководитель путешествия впоследствии создаст настолько точный "Атлас Южного моря", что его признают во всем мире, а пользоваться им будут вплоть до середины ХХ века. Он, кстати, тут же, на выставке.

Фото: Пресс-служба Фонда "Росконгресс"
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- Мы все привыкли к словам "космическая гонка", а теперь представьте себе начало ХIХ века - для того времени организовать кругосветное путешествие было тем же самым. Не каждая страна могла себе это позволить, - говорит директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин. - Кроме того, ведь "Надежда" и "Нева" - парусники, просто щепки в огромном океане, все это требовало мужества, стремлений, знаний. Крузенштерн и все, кто последовали за ним - Литке, Беллинсгаузен, Лазарев, - принесли славу не только России, но и внесли вклад в науку всего мира.

И действительно одними географическими открытиями итоги этой экспедиции не ограничить: это и метеорологические наблюдения, и океанографические исследования, и этнографические, ботанические, геологические коллекции, наконец, путь к русским владениям на Камчатке и Аляске.

Центр экспозиции - редчайшие артефакты, собранные во время первого кругосветного плавания. Впечатляющий боевой шлем тлинкитов в виде головы медведя, многоярусные алеутские погремушки, узорчатые ножны из замши с иглами дикобраза, стрелы для охоты, нетканая материя - тапа, которую выделывали из внутренней части тутовых деревьев... Но уникальные памятники подарила путешественникам не только Америка - в Японии, например, была собрана необычная коллекция рыб. Причем вышло это почти случайно, вспоминал исследователь Григорий Лангсдорф, во время пребывания в Японии рыбу постоянно готовили на обед, и мореплаватели договорились, чтобы каждый раз привозили разную. Каждый из видов "консервировали" в специальном растворе, а теперь склянки составили отдельный любопытный раздел выставки.

Что взял с собой в плавание - а длилось оно более трех лет - Иван Федорович Крузенштерн? Всего точно мы не знаем, но в музее можно увидеть его личную подзорную трубу в деревянном корпусе, глобус, солнечные часы, секретер-шкатулку, а еще множество книг. Это, например, "Очерк пути из Ситхи в Петербург" Врангеля и "Высшая теория морского искусства" Гамалеи - оба издания с дарственными надписями авторов, томик Вольтера и другие. Потомки ученого и мореплавателя передали на выставку письмо с его личной печатью и гербом.

- Крузенштерн - русский немец со шведской фамилией, родившийся в Эстляндии - теперешней Эстонии. Он был своим и в России, и в Европе. И в кругосветном плавании принимали участие как российские моряки, так и европейские ученые. Несмотря на все политические передряги, его 250-летие в этом году вспоминали и в Эстонии, и даже в Украине - Юрий Лисянский, с которым они вместе командовали кругосветной экспедицией, ведь родом оттуда, - отмечает Александр Прищепов, географ, потомок Крузенштерна.

Вот так, полагаясь на "Надежду" (ее вел Иван Федорович, а "Неву" - Юрий Лисянский), Крузенштерн открыл блестящую эпоху русских океанских плаваний. Спрятан в выставке, к слову, и еще один юбилей - 215 лет назад первая русская кругосветная экспедиция была завершена.

"Крузенштерн. Вокруг света" будет открыта до 14 февраля. Экспонаты для нее предоставили 15 музеев, архивов и библиотек из России, Германии и Эстонии.

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