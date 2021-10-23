В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди

Белый дом пообещал 15 декабря опубликовать новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди.

Еще в 1992 году американский Конгресс объявил о том, что все данные, имеющие отношение к убийству политика, "следует постепенно раскрыть", если только это не нанесет вред обороне, разведке, правоохранительным органам. Сейчас идет проверка документов.

Нынешний президент США Джо Байден утвердил порядок публикации сведений. "Любая необнародованная информация должна быть рассмотрена Национальным управлением архивов и документации. Из уважения к годовщине убийства президента Кеннеди публикация не должна состояться до 15 декабря 2021 года", - подчеркивается в заявлении Белого дома.

Архивисту поручено опубликовать план по переводу в цифровой формат и размещению в интернете всей коллекции записей о громком убийстве прошлых лет.

За 30 лет опубликованы более 250 тысяч записей, пишет РИА Новости. Напомним, Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Убийство совершил Ли Харви Освальд.