Врач объяснил, как питаться для защиты от диабета, инфаркта и рака

"Вредные" продукты становятся опасными в зависимости от частоты их употребления и состояния здоровья, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

К "вредным" продуктам относят сладости, мучные изделия, переработанные мясные продукты, например, колбасу и копчености, сладкие газированные напитки, жирные молочные продукты. Как отметил Карпенко, опасными эти продукты становятся из-за бесконтрольного употребления и состояния здоровья - при некоторых болезнях от них следует отказаться полностью.

Специалист призвал контролировать употребление "вредных" продуктов, поскольку, несмотря на популяризацию здорового питания, по-прежнему наблюдается избыточное потребление жиров, сахара и соли на фоне нехватки клетчатки, витаминов и минералов.

Неправильное питание грозит развитием сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и желудочно-кишечного тракта, а также некоторых видов рака.

"Так, например, насыщенные жиры в рационе должны составлять менее 10% от общей калорийности рациона, свободные сахара - менее 10-5%, потребление красного мяса не чаще 2-3 раз в неделю, соли - 5 грамм в сутки", - рассказал Карпенко в беседе с агентством "Прайм".

Врач добавил, что среди запретных продуктов на первое место стоит поставить алкоголь. Также он посоветовал обязательно соблюдать ограничения, которые диктуются наличием аллергии или индивидуальной непереносимости.