Врач рассказал о случаях заражения несколькими вирусами одновременно

Осенью велика вероятность заразиться не одним, а сразу несколькими вирусами. Болезнь при этом протекает тяжелее, заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Он отметил, что хуже всего, когда на коронавирусную пневмонию накладывается бактериальная. "Заболевание протекает с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C", - сказал Акинфиев в эфире радио Sputnik.

Бывают случаи, когда микст-инфекция протекает сравнительно легко из-за "конкуренции" между вирусами. Но чаще к вирусам присоединяются бактерии, и врачам приходиться полностью менять алгоритм лечения. "Обязательно совместно идут и противовирусные препараты, и антибиотик", - добавил врач.