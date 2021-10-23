За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7803
- 2 Санкт-Петербург 3360
- 3 Московская область 2783
- 4 Самарская область 997
- 5 Нижегородская область 761
- 6 Воронежская область 729
- 7 Республика Башкортостан 667
- 8 Республика Крым 638
- 9 Пермский край 634
- 10 Свердловская область 626
- 11 Ростовская область 598
- 12 Красноярский край 564
- 13 Смоленская область 504
- 14 Саратовская область 452
- 15 Ульяновская область 450
- 16 Челябинская область 432
- 17 Иркутская область 430
- 18 Омская область 420
- 19 Алтайский край 409
- 20 Оренбургская область 408
- 21 Брянская область 407
- 22 Ставропольский край 401
- 23 Архангельская область 394
- 24 Волгоградская область 391
- 25 Удмуртская Республика 386
- 26 Республика Карелия 384
- 27 Тверская область 378
- 28 Хабаровский край 354
- 29 Липецкая область 348
- 30 Калининградская область 343
- 31 Пензенская область 343
- 32 Вологодская область 339
- 33 Белгородская область 325
- 34 Тюменская область 321
- 35 Ленинградская область 321
- 36 Севастополь 312
- 37 Курская область 310
- 38 Владимирская область 307
- 39 Республика Коми 299
- 40 Новосибирская область 294
- 41 Забайкальский край 289
- 42 Республика Саха (Якутия) 283
- 43 Псковская область 274
- 44 Орловская область 265
- 45 Ярославская область 264
- 46 Краснодарский край 262
- 47 Приморский край 255
- 48 Кемеровская область 252
- 49 Астраханская область 250
- 50 Ханты-Мансийский автономный округ 249
- 51 Мурманская область 237
- 52 Кировская область 237
- 53 Ивановская область 216
- 54 Новгородская область 212
- 55 Рязанская область 200
- 56 Тульская область 199
- 57 Курганская область 190
- 58 Республика Хакасия 181
- 59 Костромская область 175
- 60 Тамбовская область 173
- 61 Калужская область 167
- 62 Республика Бурятия 158
- 63 Томская область 158
- 64 Амурская область 147
- 65 Республика Дагестан 147
- 66 Республика Татарстан 146
- 67 Республика Чувашия 145
- 68 Республика Мордовия 140
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 119
- 71 Республика Марий Эл 118
- 72 Чеченская Республика 102
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 90
- 74 Сахалинская область 79
- 75 Республика Ингушетия 73
- 76 Республика Адыгея 72
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 71
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Республика Калмыкия 63
- 80 Республика Алтай 57
- 81 Еврейская автономная область 43
- 82 Камчатский край 42
- 83 Магаданская область 25
- 84 Ненецкий автономный округ 16
- 85 Чукотский автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 205 983 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%
- 2. Магаданская область 0,22%
- 3. Сахалинская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 1 075 смертей
- Москва 82
- Санкт-Петербург 67
- Краснодарский край 42
- Нижегородская область 42
- Республика Башкортостан 35
- Ростовская область 34
- Ставропольский край 34
- Свердловская область 34
- Московская область 30
- Волгоградская область 29
- Пермский край 29
- Саратовская область 29
- Челябинская область 29
- Пензенская область 27
- Иркутская область 25
- Оренбургская область 24
- Красноярский край 24
- Удмуртская Республика 23
- Алтайский край 22
- Самарская область 18
- Брянская область 16
- Воронежская область 16
- Республика Крым 16
- Республика Чувашия 15
- Ульяновская область 15
- Тульская область 14
- Республика Коми 14
- Астраханская область 13
- Липецкая область 12
- Республика Дагестан 12
- Тюменская область 12
- Владимирская область 11
- Ивановская область 11
- Вологодская область 11
- Севастополь 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Рязанская область 10
- Мурманская область 10
- Республика Татарстан 9
- Новосибирская область 9
- Забайкальский край 8
- Орловская область 7
- Тамбовская область 7
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Республика Мордовия 7
- Республика Хакасия 7
- Омская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Белгородская область 6
- Псковская область 6
- Республика Адыгея 6
- Кемеровская область 6
- Калужская область 5
- Смоленская область 5
- Костромская область 4
- Тверская область 4
- Республика Карелия 4
- Курганская область 4
- Республика Бурятия 4
- Камчатский край 4
- Курская область 3
- Кировская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Приморский край 3
- Ярославская область 2
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 2
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
За весь период по России умерло 229 528 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 077 человек
- Москва 3986
- Санкт-Петербург 2887
- Московская область 2333
- Республика Крым 823
- Самарская область 752
- Республика Башкортостан 649
- Ульяновская область 630
- Нижегородская область 609
- Пермский край 482
- Ростовская область 448
- Свердловская область 429
- Красноярский край 429
- Астраханская область 410
- Архангельская область 409
- Омская область 348
- Оренбургская область 334
- Волгоградская область 327
- Саратовская область 324
- Удмуртская Республика 321
- Севастополь 306
- Ленинградская область 299
- Брянская область 298
- Кировская область 288
- Псковская область 283
- Хабаровский край 281
- Республика Бурятия 278
- Калининградская область 276
- Республика Карелия 262
- Ставропольский край 262
- Вологодская область 260
- Липецкая область 255
- Иркутская область 233
- Забайкальский край 223
- Воронежская область 210
- Белгородская область 206
- Челябинская область 199
- Кемеровская область 198
- Приморский край 198
- Республика Саха (Якутия) 193
- Мурманская область 185
- Тульская область 180
- Костромская область 174
- Тамбовская область 174
- Курская область 173
- Республика Коми 166
- Ханты-Мансийский автономный округ 155
- Новосибирская область 152
- Калужская область 150
- Амурская область 149
- Ярославская область 144
- Алтайский край 142
- Рязанская область 128
- Тюменская область 123
- Республика Чувашия 120
- Республика Дагестан 117
- Новгородская область 114
- Чеченская Республика 108
- Смоленская область 104
- Республика Мордовия 100
- Кабардино-Балкарская Республика 87
- Республика Татарстан 85
- Краснодарский край 82
- Тверская область 80
- Республика Тыва 79
- Ивановская область 72
- Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- Орловская область 69
- Республика Ингушетия 68
- Сахалинская область 60
- Республика Калмыкия 58
- Томская область 58
- Владимирская область 56
- Курганская область 56
- Еврейская автономная область 51
- Карачаево-Черкесская Республика 36
- Республика Адыгея 32
- Магаданская область 28
- Республика Северная Осетия - Алания 27
- Пензенская область 22
- Камчатский край 22
- Республика Хакасия 20
- Республика Марий Эл 19
- Чукотский автономный округ 18
- Ненецкий автономный округ 14
- Республика Алтай 11
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 143 137