За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7803

2 Санкт-Петербург 3360

3 Московская область 2783

4 Самарская область 997

5 Нижегородская область 761

6 Воронежская область 729

7 Республика Башкортостан 667

8 Республика Крым 638

9 Пермский край 634

10 Свердловская область 626

11 Ростовская область 598

12 Красноярский край 564

13 Смоленская область 504

14 Саратовская область 452

15 Ульяновская область 450

16 Челябинская область 432

17 Иркутская область 430

18 Омская область 420

19 Алтайский край 409

20 Оренбургская область 408

21 Брянская область 407

22 Ставропольский край 401

23 Архангельская область 394

24 Волгоградская область 391

25 Удмуртская Республика 386

26 Республика Карелия 384

27 Тверская область 378

28 Хабаровский край 354

29 Липецкая область 348

30 Калининградская область 343

31 Пензенская область 343

32 Вологодская область 339

33 Белгородская область 325

34 Тюменская область 321

35 Ленинградская область 321

36 Севастополь 312

37 Курская область 310

38 Владимирская область 307

39 Республика Коми 299

40 Новосибирская область 294

41 Забайкальский край 289

42 Республика Саха (Якутия) 283

43 Псковская область 274

44 Орловская область 265

45 Ярославская область 264

46 Краснодарский край 262

47 Приморский край 255

48 Кемеровская область 252

49 Астраханская область 250

50 Ханты-Мансийский автономный округ 249

51 Мурманская область 237

52 Кировская область 237

53 Ивановская область 216

54 Новгородская область 212

55 Рязанская область 200

56 Тульская область 199

57 Курганская область 190

58 Республика Хакасия 181

59 Костромская область 175

60 Тамбовская область 173

61 Калужская область 167

62 Республика Бурятия 158

63 Томская область 158

64 Амурская область 147

65 Республика Дагестан 147

66 Республика Татарстан 146

67 Республика Чувашия 145

68 Республика Мордовия 140

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129

70 Кабардино-Балкарская Республика 119

71 Республика Марий Эл 118

72 Чеченская Республика 102

73 Республика Северная Осетия-Алания 90

74 Сахалинская область 79

75 Республика Ингушетия 73

76 Республика Адыгея 72

77 Карачаево-Черкесская Республика 71

78 Республика Тыва 70

79 Республика Калмыкия 63

80 Республика Алтай 57

81 Еврейская автономная область 43

82 Камчатский край 42

83 Магаданская область 25

84 Ненецкий автономный округ 16

85 Чукотский автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 205 983 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%

2. Магаданская область 0,22%

3. Сахалинская область 0,23% За последние сутки подтверждено 1 075 смертей Москва 82

Санкт-Петербург 67

Краснодарский край 42

Нижегородская область 42

Республика Башкортостан 35

Ростовская область 34

Ставропольский край 34

Свердловская область 34

Московская область 30

Волгоградская область 29

Пермский край 29

Саратовская область 29

Челябинская область 29

Пензенская область 27

Иркутская область 25

Оренбургская область 24

Красноярский край 24

Удмуртская Республика 23

Алтайский край 22

Самарская область 18

Брянская область 16

Воронежская область 16

Республика Крым 16

Республика Чувашия 15

Ульяновская область 15

Тульская область 14

Республика Коми 14

Астраханская область 13

Липецкая область 12

Республика Дагестан 12

Тюменская область 12

Владимирская область 11

Ивановская область 11

Вологодская область 11

Севастополь 11

Ханты-Мансийский автономный округ 11

Рязанская область 10

Мурманская область 10

Республика Татарстан 9

Новосибирская область 9

Забайкальский край 8

Орловская область 7

Тамбовская область 7

Кабардино-Балкарская Республика 7

Республика Мордовия 7

Республика Хакасия 7

Омская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Белгородская область 6

Псковская область 6

Республика Адыгея 6

Кемеровская область 6

Калужская область 5

Смоленская область 5

Костромская область 4

Тверская область 4

Республика Карелия 4

Курганская область 4

Республика Бурятия 4

Камчатский край 4

Курская область 3

Кировская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Приморский край 3

Ярославская область 2

Калининградская область 2

Ленинградская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Республика Алтай 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Сахалинская область 2

Республика Северная Осетия - Алания 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1 За весь период по России умерло 229 528 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 077 человек Москва 3986

Санкт-Петербург 2887

Московская область 2333

Республика Крым 823

Самарская область 752

Республика Башкортостан 649

Ульяновская область 630

Нижегородская область 609

Пермский край 482

Ростовская область 448

Свердловская область 429

Красноярский край 429

Астраханская область 410

Архангельская область 409

Омская область 348

Оренбургская область 334

Волгоградская область 327

Саратовская область 324

Удмуртская Республика 321

Севастополь 306

Ленинградская область 299

Брянская область 298

Кировская область 288

Псковская область 283

Хабаровский край 281

Республика Бурятия 278

Калининградская область 276

Республика Карелия 262

Ставропольский край 262

Вологодская область 260

Липецкая область 255

Иркутская область 233

Забайкальский край 223

Воронежская область 210

Белгородская область 206

Челябинская область 199

Кемеровская область 198

Приморский край 198

Республика Саха (Якутия) 193

Мурманская область 185

Тульская область 180

Костромская область 174

Тамбовская область 174

Курская область 173

Республика Коми 166

Ханты-Мансийский автономный округ 155

Новосибирская область 152

Калужская область 150

Амурская область 149

Ярославская область 144

Алтайский край 142

Рязанская область 128

Тюменская область 123

Республика Чувашия 120

Республика Дагестан 117

Новгородская область 114

Чеченская Республика 108

Смоленская область 104

Республика Мордовия 100

Кабардино-Балкарская Республика 87

Республика Татарстан 85

Краснодарский край 82

Тверская область 80

Республика Тыва 79

Ивановская область 72

Ямало-Ненецкий автономный округ 71

Орловская область 69

Республика Ингушетия 68

Сахалинская область 60

Республика Калмыкия 58

Томская область 58

Владимирская область 56

Курганская область 56

Еврейская автономная область 51

Карачаево-Черкесская Республика 36

Республика Адыгея 32

Магаданская область 28

Республика Северная Осетия - Алания 27

Пензенская область 22

Камчатский край 22

Республика Хакасия 20

Республика Марий Эл 19

Чукотский автономный округ 18

Ненецкий автономный округ 14

Республика Алтай 11 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 143 137