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23.10.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7803
  • 2 Санкт-Петербург 3360
  • 3 Московская область 2783
  • 4 Самарская область 997
  • 5 Нижегородская область 761
  • 6 Воронежская область 729
  • 7 Республика Башкортостан 667
  • 8 Республика Крым 638
  • 9 Пермский край 634
  • 10 Свердловская область 626
  • 11 Ростовская область 598
  • 12 Красноярский край 564
  • 13 Смоленская область 504
  • 14 Саратовская область 452
  • 15 Ульяновская область 450
  • 16 Челябинская область 432
  • 17 Иркутская область 430
  • 18 Омская область 420
  • 19 Алтайский край 409
  • 20 Оренбургская область 408
  • 21 Брянская область 407
  • 22 Ставропольский край 401
  • 23 Архангельская область 394
  • 24 Волгоградская область 391
  • 25 Удмуртская Республика 386
  • 26 Республика Карелия 384
  • 27 Тверская область 378
  • 28 Хабаровский край 354
  • 29 Липецкая область 348
  • 30 Калининградская область 343
  • 31 Пензенская область 343
  • 32 Вологодская область 339
  • 33 Белгородская область 325
  • 34 Тюменская область 321
  • 35 Ленинградская область 321
  • 36 Севастополь 312
  • 37 Курская область 310
  • 38 Владимирская область 307
  • 39 Республика Коми 299
  • 40 Новосибирская область 294
  • 41 Забайкальский край 289
  • 42 Республика Саха (Якутия) 283
  • 43 Псковская область 274
  • 44 Орловская область 265
  • 45 Ярославская область 264
  • 46 Краснодарский край 262
  • 47 Приморский край 255
  • 48 Кемеровская область 252
  • 49 Астраханская область 250
  • 50 Ханты-Мансийский автономный округ 249
  • 51 Мурманская область 237
  • 52 Кировская область 237
  • 53 Ивановская область 216
  • 54 Новгородская область 212
  • 55 Рязанская область 200
  • 56 Тульская область 199
  • 57 Курганская область 190
  • 58 Республика Хакасия 181
  • 59 Костромская область 175
  • 60 Тамбовская область 173
  • 61 Калужская область 167
  • 62 Республика Бурятия 158
  • 63 Томская область 158
  • 64 Амурская область 147
  • 65 Республика Дагестан 147
  • 66 Республика Татарстан 146
  • 67 Республика Чувашия 145
  • 68 Республика Мордовия 140
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 119
  • 71 Республика Марий Эл 118
  • 72 Чеченская Республика 102
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 90
  • 74 Сахалинская область 79
  • 75 Республика Ингушетия 73
  • 76 Республика Адыгея 72
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 71
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Республика Калмыкия 63
  • 80 Республика Алтай 57
  • 81 Еврейская автономная область 43
  • 82 Камчатский край 42
  • 83 Магаданская область 25
  • 84 Ненецкий автономный округ 16
  • 85 Чукотский автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 205 983 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%
  • 2. Магаданская область 0,22%
  • 3. Сахалинская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 1 075 смертей
  • Москва 82
  • Санкт-Петербург 67
  • Краснодарский край 42
  • Нижегородская область 42
  • Республика Башкортостан 35
  • Ростовская область 34
  • Ставропольский край 34
  • Свердловская область 34
  • Московская область 30
  • Волгоградская область 29
  • Пермский край 29
  • Саратовская область 29
  • Челябинская область 29
  • Пензенская область 27
  • Иркутская область 25
  • Оренбургская область 24
  • Красноярский край 24
  • Удмуртская Республика 23
  • Алтайский край 22
  • Самарская область 18
  • Брянская область 16
  • Воронежская область 16
  • Республика Крым 16
  • Республика Чувашия 15
  • Ульяновская область 15
  • Тульская область 14
  • Республика Коми 14
  • Астраханская область 13
  • Липецкая область 12
  • Республика Дагестан 12
  • Тюменская область 12
  • Владимирская область 11
  • Ивановская область 11
  • Вологодская область 11
  • Севастополь 11
  • Ханты-Мансийский автономный округ 11
  • Рязанская область 10
  • Мурманская область 10
  • Республика Татарстан 9
  • Новосибирская область 9
  • Забайкальский край 8
  • Орловская область 7
  • Тамбовская область 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 7
  • Республика Мордовия 7
  • Республика Хакасия 7
  • Омская область 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Белгородская область 6
  • Псковская область 6
  • Республика Адыгея 6
  • Кемеровская область 6
  • Калужская область 5
  • Смоленская область 5
  • Костромская область 4
  • Тверская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Курганская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Камчатский край 4
  • Курская область 3
  • Кировская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Приморский край 3
  • Ярославская область 2
  • Калининградская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Алтай 2
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Сахалинская область 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1

За весь период по России умерло 229 528 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 077 человек
  • Москва 3986
  • Санкт-Петербург 2887
  • Московская область 2333
  • Республика Крым 823
  • Самарская область 752
  • Республика Башкортостан 649
  • Ульяновская область 630
  • Нижегородская область 609
  • Пермский край 482
  • Ростовская область 448
  • Свердловская область 429
  • Красноярский край 429
  • Астраханская область 410
  • Архангельская область 409
  • Омская область 348
  • Оренбургская область 334
  • Волгоградская область 327
  • Саратовская область 324
  • Удмуртская Республика 321
  • Севастополь 306
  • Ленинградская область 299
  • Брянская область 298
  • Кировская область 288
  • Псковская область 283
  • Хабаровский край 281
  • Республика Бурятия 278
  • Калининградская область 276
  • Республика Карелия 262
  • Ставропольский край 262
  • Вологодская область 260
  • Липецкая область 255
  • Иркутская область 233
  • Забайкальский край 223
  • Воронежская область 210
  • Белгородская область 206
  • Челябинская область 199
  • Кемеровская область 198
  • Приморский край 198
  • Республика Саха (Якутия) 193
  • Мурманская область 185
  • Тульская область 180
  • Костромская область 174
  • Тамбовская область 174
  • Курская область 173
  • Республика Коми 166
  • Ханты-Мансийский автономный округ 155
  • Новосибирская область 152
  • Калужская область 150
  • Амурская область 149
  • Ярославская область 144
  • Алтайский край 142
  • Рязанская область 128
  • Тюменская область 123
  • Республика Чувашия 120
  • Республика Дагестан 117
  • Новгородская область 114
  • Чеченская Республика 108
  • Смоленская область 104
  • Республика Мордовия 100
  • Кабардино-Балкарская Республика 87
  • Республика Татарстан 85
  • Краснодарский край 82
  • Тверская область 80
  • Республика Тыва 79
  • Ивановская область 72
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  • Орловская область 69
  • Республика Ингушетия 68
  • Сахалинская область 60
  • Республика Калмыкия 58
  • Томская область 58
  • Владимирская область 56
  • Курганская область 56
  • Еврейская автономная область 51
  • Карачаево-Черкесская Республика 36
  • Республика Адыгея 32
  • Магаданская область 28
  • Республика Северная Осетия - Алания 27
  • Пензенская область 22
  • Камчатский край 22
  • Республика Хакасия 20
  • Республика Марий Эл 19
  • Чукотский автономный округ 18
  • Ненецкий автономный округ 14
  • Республика Алтай 11

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 143 137

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