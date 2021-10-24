201-я военная база РФ готовит до 1000 специалистов в год для армии Таджикистана

Российская 201-я военная база в Таджикистане ежегодно обучает до тысячи специалистов для местной армии. Об этом в воскресенье сообщил начальник штаба соединения Евгений Охрименко.

По его словам, подготовка ведется по 14 основным специальностям. В этом списке наводчики-операторы и механики - водители танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, командиры реактивной системы залпового огня, наводчики самоходных артиллерийских орудий, другие армейские спецы. Такую подготовку прошли уже более 6 тысяч военнослужащих Таджикистана.

Охрименко также сказал, что 201-я военная база РФ полностью укомплектована военнослужащими по контракту. Причем большинство из них имеют опыт выполнения боевых задач в Сирии. "Личный состав поддерживает высокий уровень боеготовности и готов реагировать на любые угрозы в Центрально-Азиатском регионе", - подчеркнул офицер.

Он отдельно отметил достойные условия, в которых служат наши военные и живут их семьи в Таджикистане. Так, на территории российских военных городков в Душанбе и Бохтаре работают две школы и детский сад Минобороны РФ. Есть и свой госпиталь, оснащенный современным оборудованием. Завершено строительство нового солдатского общежития кубрикового типа. По распоряжению главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу, для военных возводят культурно-досуговый центр и универсальный спортивно-тренировочный комплекс "Старт".

Напомним, что в конце июля на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана в Душанбе министр обороны России Сергей Шойгу отметил необходимость совместной работы по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск, по словам Шойгу, спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. "Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", - заявил тогда российский министр.

Он перечислил некоторые шаги на данном направлении. Это - совместные учения на двусторонней основе и в рамках ОДКБ. Дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Подготовка квалифицированных местных кадров в военных вузах РФ и на фондах 201-й российской базы. Укрепление боевого потенциала самой базы и уточнение планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков.

Шойгу тогда сказал, что наша страна готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".