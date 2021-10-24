Александр Бастрыкин будет добиваться выдачи Тельмана Исмаилова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин категорически не согласен с тем, что бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова нашей стране не выдадут.

Накануне появились заявления адвокатов Исмаилова о том, что бывшего хозяина московского рынка России не выдадут, так как его преследование у нас - чисто политическое дело. Позже уже черногорские СМИ сообщили, что Исмаилов получил у них политическое убежище.

По этому поводу глава СКР даже сделал специальное заявление. Во-первых, Бастрыкин поблагодарил сотрудников Интерпола, которые нашли "обвиняемого по уголовному делу Тельмана Исмаилова". А во-вторых, Бастрыкин заявил, что его ведомство собрало все доказательства, которые подтверждают причастность бывшего хозяина Черкизовского рынка к совершению на территории нашей страны тяжких преступлений.

Напомним, что у СКР есть два уголовных дела, в которых фигурирует Тельман Исмаилов. Это убийство двух предпринимателей, похищение человека и незаконный оборот оружия.

- Следственный комитет со своей стороны сделал все возможное для привлечения к уголовной ответственности Исмаилова. И после получения сведений о местонахождении обвиняемого в Черногории в кратчайшие сроки передал надзорному ведомству необходимые документы для подготовки запроса о его выдаче для дальнейшего уголовного преследования. Материалы следствия не оставляют сомнений в причастности Исмаилова к преступлениям, - заявил глава СК.

Преступления Исмаилов совершил против граждан России и отвечать должен по нашим законам

А еще Бастрыкин подчеркнул, что с учетом того, что преступления, в которых обвиняется Исмаилов, совершены в отношении граждан России, отвечать за них он должен по российским законам. Председатель СК поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД России принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Глава СК обращает внимание на то, что "речь в данном случае идет об общеуголовных преступлениях. Поэтому озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение". В самом СК еще не получали официальных документов от компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова.