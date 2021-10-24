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24.10.2021 09:54
Рубрика: Экономика

Банкир дал советы по инвестициям для умножения сбережений

Текст: Евгения Думанская

В условиях непредсказуемости финансовых рынков необходим диверсифицированный подход к сохранению и умножению сбережений, считает глава Росбанка Илья Поляков.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Он отметил, что в последние кварталы финансовые рынки демонстрируют непредсказуемое движение, что диктует необходимость диверсифицированного подхода.

"При этом для занятия тех или иных позиций выгодно использовать переломные моменты трендов", - говорит Поляков.

Сейчас распространено мнение, что пик повышения ключевой ставки уже близок, поэтому, как пояснил эксперт в беседе с РИА Новости, можно "ловить более высокие ставки по депозитам". Мировые акции показывают отличную восстановительную динамику, но бытует мнение, что она даже излишне оптимистична.

"Я также обратил бы внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к принципам ESG - мы убеждены, что за этими тремя буквами будущее", - добавил Поляков.

ESG, то есть принципы устойчивого развития, предполагают экологическую, социальную и управленческую ответственность. Многие зарубежные инвесторы сейчас выбирают именно такие компании, но массовых продуктов на рынке пока нет, например, в России только началась их разработка.

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