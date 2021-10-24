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Рубрика: Культура

Человек с тысячью лиц: чего вы не знали об Аркадии Райкине

Текст: Наталья Лебедева
Есть такая традиция в театре "Сатирикон" - отмечать день рождения Аркадия Райкина выставкой. Вот и к 110-летию чародея пантомимы и русского Чарли Чаплина в фойе "Планеты КВН", приютившей театр на время ремонта его основного здания, открылась экспозиция, наполненная редчайшими экспонатами и подлинными вещами великого артиста, которые собирает и бережно хранит Фонд поддержки и развития культуры им. Аркадия Райкина.

Места под выставку отвели немного, зато количество раритетов на одном квадратном метре просто зашкаливает. Вот фотография совсем юного Аркадия, еще студента театрального института, рядом другая - уже известный и уважаемый Аркадий Исаакович ужинает с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре. Та встреча, рассказывает руководитель фонда Юрий Кимлач, стоила Райкину дружбы со многими коллегами. "Именитые французы захотели встретиться именно с Райкиным, отказав многим советским звездам того времени. Этого артисту не простили", - объясняет Кимлач.

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Райкин вообще многих раздражал своим талантом, неуемной энергией, острой сатирой. Но зрители его любили. Причем полюбили сначала голос, слушая его сатирические миниатюры по радио. Голос обрел лицо лишь в 1942 году, когда вышел фильм "Концерт фронту".

"Вот еще один артефакт - первая грампластинка с голосом Аркадия Райкина, изданная в 1949 году. На ней записана миниатюра "Тонкая рябина", которую Райкин исполнил вместе с Германом Новиковым", - продолжает импровизированную экскурсию Юрий Кимлач.

Рядом с пластинкой - чудом сохранившийся китайский комикс, который был издан в 1954 году по фильму "Мы с вами где-то встречались", и книга, изданная в Праге в 1959 году, после успешных гастролей Аркадия Райкина в Чехословакии.

Райкин был один из немногих, которому разрешали заграничные гастроли. В основном, конечно, это были дружественные страны - Болгария, Румыния, Югославия, ГДР, Польша… Но в 1964 году, например, он выступал в Лондоне.

"Куда бы он ни приезжал, везде играл спектакли на языке той страны. Он не был полиглотом, но с помощью опытных переводчиков заучивал тексты на слух. Самое удивительное - его везде понимали и очень тепло принимали. Часто после выступлений зрители подходили и говорили: "А откуда вы узнали, как у нас все устроено?" - говорит Юрий Кимлач.

Кстати, о Лондоне. В ту поездку Аркадия Райкина пригласили на BBC и записали с ним отдельную передачу. Тогда он вместе со своими артистами отработал 45 минут почти на чистейшем английском языке. Правда, чтобы получить на это разрешение, пришлось долго уговаривать тогдашнего министра культуры Екатерину Фурцеву, которая не хотела пугать англичан острой сатирой Райкина.

Из личных вещей Аркадия Исааковича на выставке представлены его запонки, платки для концертных костюмов. Он вообще был большим модником, свои костюмы как для сцены, так и для жизни, заказывал только у модельеров в Риге.

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А еще Райкин был заядлым автомобилистом, хорошо водил машину. Вот и доказательство - водительские права, выданные "шоферу-любителю". Рядом почетное удостоверение, которое ему выдали в ГИТИСе как наставнику молодых артистов.

Особое место в экспозиции занимают маски. Аркадий Исаакович был настоящим мастером перевоплощений и метаморфоз. Зрители были в восторге, когда он за секунды менял личину седовласого профессора на пронырливого бюрократа в миниатюре "Невероятно, но факт". Маска профессора, который хотел от чистого сердца передать свою богатую библиотеку читателям, сохранилась почти в идеальном состоянии, хотя ей уже более 70 лет. В соседних витринах маски из миниатюры "Гостиница "Интурист", где Аркадий Райкин предстает одновременно и в образе администратора театра миниатюр, и невероятной Агнессы Паалны, и иностранных гостей - японца, американца и индуса.

Эти невероятные маски делала художник Нина Кафко, она пришла к Райкину в его Ленинградский театр миниатюр из Мариинского театра. Образ они придумывали вместе, а потом художница творила волшебство: снимала мерки, делала болванку и обклеивала ее папье-маше (о силиконе в то время никто не знал). Готовую маску обклеивали картоном и красили. Оставалось лишь приделать парик и персонаж готов.

Понимал ли Аркадий Райкин, что он великий артист? Да, уверен Юрий Кимлач. Настоящая слава пришла к нему очень рано, в 1939 году, когда он стал лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады с номерами "Чаплин" и "Мишка". На следующий день он уже выступал на концерте, посвященном 60-летию Иосифа Сталина. Говорят, Сталину очень понравилось, а артисту Райкину был дан зеленый свет.

"Но Аркадий Исаакович был не только великим артистом на сцене, он был великим гражданином в жизни. Мало, кто знает, что он с первого и до последнего дня Великой Отечественной войны был в действующей армии. Награжден двумя боевыми орденами и тремя медалями. Кто сегодня способен оставить хорошую работу, семью, популярность и уехать со своей бригадой на фронт?" - размышляет хранитель уникальной коллекции великого Аркадия Райкина.

Культура Театр Драматический театр

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