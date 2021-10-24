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24.10.2021 19:44
Рубрика: Экономика

Что будет с процентами по банковским вкладам после повышения ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Новое серьезное повышение ключевой ставки Банком России открывает очередной раунд роста ставок по банковским вкладам. Сейчас их уровень непривлекателен для россиян, признала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. С учетом заявлений ЦБ о возможных новых повышениях ключевой ставки, конкуренции банков за клиентов, предновогодних промоакциях и вероятного роста тяги людей к сбережениям, ставки по вкладам в ближайшие месяцы будут только расти.
Брошь Эльвиры Набиуллиной может означать стремление ЦБ привести инфляцию к цели - 4% Фото: cbr.ru Брошь Эльвиры Набиуллиной может означать стремление ЦБ привести инфляцию к цели - 4% Фото: cbr.ru
Брошь Эльвиры Набиуллиной может означать стремление ЦБ привести инфляцию к цели - 4% Фото: cbr.ru

На пятничном заседании Банк России неожиданно для рынка повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (прогнозировалось или повышение на 0,25, или на 0,5 процентного пункта). Теперь уровень ключевой ставки - 7,5% годовых. Это уже шестое подряд повышение на фоне непрекращающегося роста инфляции и, как следует из комментариев Банка России, наверняка не последнее. Как теперь ожидает ЦБ, в 2021 году инфляция составит 7,4-7,9%, сейчас годовая инфляция (октябрь к октябрю 2020 года) составляет 7,8%, в сентябре она была 7,4%.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Инфляция начала заметно ускоряться весной, ЦБ в ответ запустил цикл повышения ключевой ставки. Она начала подниматься с 4,25% исторического минимума (в первой половине 2020 года Банк России опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит).

В последнее время инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве, сообщила Набиуллина. "Мясо, молоко, овощи - это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры, даже при небольшом их весе в потребительской корзине, может разогнать инфляционные ожидания", - сказала глава ЦБ.

Инфляцию разгоняет и рост цен на мировых рынках сырья. "В последнее время продолжила расти стоимость продовольствия, угля, цветных металлов и особенно природного газа. Удорожание газа влияет на цены азотных удобрений, что в итоге может дополнительно усилить ценовое давление на продовольственных рынках со стороны издержек сельхозпроизводителей", - отметила Набиуллина.

Новое повышение ключевой ставки, скорее всего, не последнее

Наконец, рост цен усиливает так и неустраненная проблема, связанная с коронакризисом и противопандемийными ограничениями: предложение стабильно не успевает за потребительским спросом. "Для преодоления этих ограничений и расширения предложения может потребоваться длительное время. И пока этого не произойдет, повышенный спрос не превратится в рост потребления. Он лишь выльется в повышение цен для тех потребителей, кто будет готов - или просто вынужден - платить по этим возросшим ценам. Или в недоступность подорожавших товаров - для остальных. Именно такую ситуацию мы наблюдаем сейчас. История с автомобилями, пожалуй, самый яркий пример", - подчеркнула глава ЦБ.

Очевидно, что в ближайшее время указанные риски вряд ли исчезнут. Это делает новое повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ очень и очень вероятным.

По словам Набиуллиной, в сентябре - октябре продолжился рост ставок по банковским вкладам, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы. "Условия привлечения средств на вклады все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать население к активному использованию этой формы сбережений", - отметила Набиуллина. Так, в первой декаде октября средняя максимальная ставка в крупнейших банках составляла 6,43% годовых.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Увеличение ключевой ставки приведет к новому раунду повышения ставок на рынке депозитов, говорит начальник управления "Сбережения" банка ВТБ Максим Степочкин. По его словам, на финансовом рынке усиливается дефицит ликвидности, связанный с разрывом темпов роста розничного кредитования и розничной пассивной базы. Это приведет к усилению конкуренции банков за деньги населения.

Новый виток пандемии тоже окажет существенное влияние на сберегательное поведение людей, полагает Степочкин. Так, введение достаточно жестких ограничительных мер в ряде регионов сократит потребление и простимулирует население направить сохраненные от покупок деньги в сбережения, допускает он.

Как и на что растут цены

Еда

В середине октября, по данным Росстата, в стране выросли цены на большинство позиций плодоовощной продукции. Так, помидоры подорожали на 9,9%, огурцы - на 14,3%, картофель - на 3,6%. В некоторых регионах цены на огурцы выросли почти на 40%. Более того, в России существует риск нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию, говорил недавно вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина. Он связал это с подорожанием азотных удобрений и сокращением производства на предприятиях в Европе. Первопричина роста - реакция смежных отраслей на рост стоимости газа.

Также и в России, и в мире последние полтора года дорожают зерновые, молочная продукция, сахар и мясо. Мировые цены на продукцию АПК на треть выше, чем год назад, следовало из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Бензин

По данным Росстата, с начала года в среднем бензин на АЗС подорожал на 6,7%, а дизельное топливо - на 4,6%. По маркам, бензин Аи-92 поднялся в цене на 6,7%, Аи-95 - на 6,4%, Аи-98 - на 8%. Рост цен продолжается с весны 2021 года с незначительной коррекцией в сентябре. В минэнерго неоднократно заявляли, что по итогам года ожидают рост цен, близкий к уровню общей инфляции.

Первым стимулом к подорожанию автотоплива в рознице стало резкое увеличение спроса с весны 2021 года после двух волн пандемии COVID-19, за которым не поспевали производители. К этому добавился фактор роста нефтяных котировок. С конца прошлого года они увеличились вдвое: с 42 до 84 долларов за баррель. Это привело к подорожанию нефтепродуктов в Европе на 20-30%. Их стоимость хоть и не в полной мере, но влияет на оптовые цены в России, которые с начала года увеличились на 10-20%. Здесь свою лепту также внесло ослабление рубля к евро и доллару.

Жилье

По данным ДОМ.РФ, в феврале 2020 года квартиры в новостройках продавались в среднем по 77 137 рублей за квадратный метр, а сейчас уже до 105 755 рубля. По данным Росстата, за прошлый год квартиры в новостройках подорожали на 12%, на вторичном рынке - на 9,5%. Наибольший рост цен на квартиры в новостройках за последний год был в Москве (+17%), Санкт-Петербурге (27%) и Краснодаре (+22%), говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"После изменений условий льготной ипотеки в июле темпы роста спроса замедлились, что отразилось на темпе роста цен, - отметил он. - Тем не менее спрос сохраняется на высоком уровне, так как, несмотря на падение доходов населения, в стране высокий уровень недообеспеченности жильем. Просто теперь покупатели сокращают приобретаемую площадь и увеличивают срок ипотеки (от 20 лет и выше)". В ближайшие два-три года темпы роста цен составят 3-4%, считает Диваков.

Техника

По данным Росстата, стоимость телевизоров в период с декабря 2020 по сентябрь 2021 выросла на 9,11%. В то же время ноутбуки "просели" в цене на 1,56%, планшеты выросли на 0,74%, а смартфоны - на 0,56%.

Ретейлеры не исключают подорожания техники. "Этот процесс обусловлен глобальным дефицитом комплектующих, удорожанием и увеличением сроков логистики", - рассказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной". В "М.Видео-Эльдорадо" соглашаются: в начинающийся сезон распродаж можно ожидать снижения цен по некоторым позициям, но нельзя исключать и негативные факторы - влияние пандемии на производство и логистику во всем мире.

Подготовили Александра Воздвиженская, Сергей Тихонов, Марина Трубилина, Иван Черноусов

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