Что будет с процентами по банковским вкладам после повышения ключевой ставки

На пятничном заседании Банк России неожиданно для рынка повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (прогнозировалось или повышение на 0,25, или на 0,5 процентного пункта). Теперь уровень ключевой ставки - 7,5% годовых. Это уже шестое подряд повышение на фоне непрекращающегося роста инфляции и, как следует из комментариев Банка России, наверняка не последнее. Как теперь ожидает ЦБ, в 2021 году инфляция составит 7,4-7,9%, сейчас годовая инфляция (октябрь к октябрю 2020 года) составляет 7,8%, в сентябре она была 7,4%.
Инфляция начала заметно ускоряться весной, ЦБ в ответ запустил цикл повышения ключевой ставки. Она начала подниматься с 4,25% исторического минимума (в первой половине 2020 года Банк России опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит).
В последнее время инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве, сообщила Набиуллина. "Мясо, молоко, овощи - это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры, даже при небольшом их весе в потребительской корзине, может разогнать инфляционные ожидания", - сказала глава ЦБ.
Инфляцию разгоняет и рост цен на мировых рынках сырья. "В последнее время продолжила расти стоимость продовольствия, угля, цветных металлов и особенно природного газа. Удорожание газа влияет на цены азотных удобрений, что в итоге может дополнительно усилить ценовое давление на продовольственных рынках со стороны издержек сельхозпроизводителей", - отметила Набиуллина.
Наконец, рост цен усиливает так и неустраненная проблема, связанная с коронакризисом и противопандемийными ограничениями: предложение стабильно не успевает за потребительским спросом. "Для преодоления этих ограничений и расширения предложения может потребоваться длительное время. И пока этого не произойдет, повышенный спрос не превратится в рост потребления. Он лишь выльется в повышение цен для тех потребителей, кто будет готов - или просто вынужден - платить по этим возросшим ценам. Или в недоступность подорожавших товаров - для остальных. Именно такую ситуацию мы наблюдаем сейчас. История с автомобилями, пожалуй, самый яркий пример", - подчеркнула глава ЦБ.
Очевидно, что в ближайшее время указанные риски вряд ли исчезнут. Это делает новое повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ очень и очень вероятным.
По словам Набиуллиной, в сентябре - октябре продолжился рост ставок по банковским вкладам, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы. "Условия привлечения средств на вклады все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать население к активному использованию этой формы сбережений", - отметила Набиуллина. Так, в первой декаде октября средняя максимальная ставка в крупнейших банках составляла 6,43% годовых.
Увеличение ключевой ставки приведет к новому раунду повышения ставок на рынке депозитов, говорит начальник управления "Сбережения" банка ВТБ Максим Степочкин. По его словам, на финансовом рынке усиливается дефицит ликвидности, связанный с разрывом темпов роста розничного кредитования и розничной пассивной базы. Это приведет к усилению конкуренции банков за деньги населения.
Новый виток пандемии тоже окажет существенное влияние на сберегательное поведение людей, полагает Степочкин. Так, введение достаточно жестких ограничительных мер в ряде регионов сократит потребление и простимулирует население направить сохраненные от покупок деньги в сбережения, допускает он.
Еда
В середине октября, по данным Росстата, в стране выросли цены на большинство позиций плодоовощной продукции. Так, помидоры подорожали на 9,9%, огурцы - на 14,3%, картофель - на 3,6%. В некоторых регионах цены на огурцы выросли почти на 40%. Более того, в России существует риск нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию, говорил недавно вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина. Он связал это с подорожанием азотных удобрений и сокращением производства на предприятиях в Европе. Первопричина роста - реакция смежных отраслей на рост стоимости газа.
Также и в России, и в мире последние полтора года дорожают зерновые, молочная продукция, сахар и мясо. Мировые цены на продукцию АПК на треть выше, чем год назад, следовало из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Бензин
По данным Росстата, с начала года в среднем бензин на АЗС подорожал на 6,7%, а дизельное топливо - на 4,6%. По маркам, бензин Аи-92 поднялся в цене на 6,7%, Аи-95 - на 6,4%, Аи-98 - на 8%. Рост цен продолжается с весны 2021 года с незначительной коррекцией в сентябре. В минэнерго неоднократно заявляли, что по итогам года ожидают рост цен, близкий к уровню общей инфляции.
Первым стимулом к подорожанию автотоплива в рознице стало резкое увеличение спроса с весны 2021 года после двух волн пандемии COVID-19, за которым не поспевали производители. К этому добавился фактор роста нефтяных котировок. С конца прошлого года они увеличились вдвое: с 42 до 84 долларов за баррель. Это привело к подорожанию нефтепродуктов в Европе на 20-30%. Их стоимость хоть и не в полной мере, но влияет на оптовые цены в России, которые с начала года увеличились на 10-20%. Здесь свою лепту также внесло ослабление рубля к евро и доллару.
Жилье
По данным ДОМ.РФ, в феврале 2020 года квартиры в новостройках продавались в среднем по 77 137 рублей за квадратный метр, а сейчас уже до 105 755 рубля. По данным Росстата, за прошлый год квартиры в новостройках подорожали на 12%, на вторичном рынке - на 9,5%. Наибольший рост цен на квартиры в новостройках за последний год был в Москве (+17%), Санкт-Петербурге (27%) и Краснодаре (+22%), говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.
"После изменений условий льготной ипотеки в июле темпы роста спроса замедлились, что отразилось на темпе роста цен, - отметил он. - Тем не менее спрос сохраняется на высоком уровне, так как, несмотря на падение доходов населения, в стране высокий уровень недообеспеченности жильем. Просто теперь покупатели сокращают приобретаемую площадь и увеличивают срок ипотеки (от 20 лет и выше)". В ближайшие два-три года темпы роста цен составят 3-4%, считает Диваков.
Техника
По данным Росстата, стоимость телевизоров в период с декабря 2020 по сентябрь 2021 выросла на 9,11%. В то же время ноутбуки "просели" в цене на 1,56%, планшеты выросли на 0,74%, а смартфоны - на 0,56%.
Ретейлеры не исключают подорожания техники. "Этот процесс обусловлен глобальным дефицитом комплектующих, удорожанием и увеличением сроков логистики", - рассказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной". В "М.Видео-Эльдорадо" соглашаются: в начинающийся сезон распродаж можно ожидать снижения цен по некоторым позициям, но нельзя исключать и негативные факторы - влияние пандемии на производство и логистику во всем мире.
Подготовили Александра Воздвиженская, Сергей Тихонов, Марина Трубилина, Иван Черноусов