Что родителям надо знать о своих детях и навыках 4К

Ученые считают, что в 21-м веке самыми ценными станут так называемые "мягкие навыки", иногда их называют "система 4К". Это критическое мышление, креативность, кооперация и коммуникации. Все ли дети смогут стать креативными? От чего зависит, будет ли ребенок лидером в классе? Как гаджеты меняют познавательные интересы детей? Что думают современные дети о смысле жизни? На эти вопросы "РГ" отвечает доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник Психологического института РАО Татьяна Попова.

Татьяна Анатольевна, считается, что каждый ребенок одарен, правда, все одарены по-своему. Лидерские качества тоже заложены в каждом?

Татьяна Попова: Нет. Это глубокое заблуждение, что каждый должен быть лидером. Всем и не нужно быть лидерами, родителям надо это понимать. А они переживают: "Почему мой Петя не первым прибежал стометровку? Почему первым не сдал рисунок? Почему не хочет читать стихи на концерте". Пете это не надо. И нельзя от каждого ребенка требовать, чтобы он был лидером. У всех детей по-разному идет развитие. Мы проводим интересное исследование среди подростков 13-15 лет и изучаем, как подростки видят собственное будущее. Только 15-20% из них имеют высокий уровень осмысленности жизни. Они устремлены в будущее, что-то про себя знают, могут сказать, кем и где они себя видят, чего и почему хотят достигнуть. Они могут ответить себе на вопрос: "Кто я?". Они читают книги и размышляют.

Примерно у 60% подростков - средний уровень осмысленности жизни. Они, к примеру, понимают, что учиться надо. Но если их спросить - зачем - они, скорее всего, ответят: "Чтобы хорошо зарабатывать". А вот для чего им это, смогут ли они реализоваться на работе, их не интересует. Еще процентов 20 подростков - с низким уровнем осмысленности жизни, они ведомые, живут по принципу "как все".

Лидерами эти третьи никогда не станут?

Татьяна Попова: Чтобы стать лидерами, ребятам из третьей группы сначала надо перейти во вторую, потом - в первую. Но это бывает крайне редко. А вот ребята из первой и второй групп могут стать лидерами. Для второй группы важнейшим фактором становится мотивация, а вот лидерство ребят из первой группы может быть двояким. Лидерство одних может быть направлено на активную жизнь в обществе, а другие могут уйти в себя, в размышления о бренности. И, возможно, будут сторониться общества.

Скажите, наследственность для проявления лидерских качеств, креативности какое-то значение имеет?

Татьяна Попова: Наследственность - это примерно 38-40%. Остальные 60% - это среда, окружение. Ученые Канзасского университета исследовали 13 тысяч человек и обнаружили ген лидерства. У тех, кто имел этот ген, был ярко выраженный интерес к новизне, хотя при этом они могли допускать некоторые мелкие нарушения. Например, прогулять урок. Известно и другое: этот ген может быть связан с низкими показателями осознания своих глубинных ценностей и низкой способностью работать над своей настойчивостью. Поэтому очень важно, в какой среде будет проявлено лидерство.

Так же и с креативностью. К примеру, выделены гены, отвечающие за сочинение музыки, но за аранжировку отвечает уже другой ген. И здесь также важна среда - будет ли проявлен музыкальный ген или он уступит свое место другому.

В Москве, в других крупных городах в целом создана среда для развития детей. Но тут очень важно, чтобы у ребенка была мотивация, чтобы не мама с папой его тащили на английский ("не будешь знать английский - не устроишься на хорошую работу") или в музыкальную школу, а чтобы ему самому это было интересно. Поэтому сначала он должен все попробовать.

Записываем сразу и на спорт, и на лепку, и на английский с рисованием? А если ребенок не хочет ходить вообще никуда? Сидит в обнимку с гаджетами сутки напролет. Что делать?

Татьяна Попова: Все начинается с родителей. В семьях с детьми до трех лет я бы посоветовала сократить время на общение с гаджетами. Это связано с тем, что гаджеты тормозят у детей развитие интеллектуальной сферы, в первую очередь - воображения и затормаживают формирование познавательного интереса. Они получают готовые визуальные картинки. А если родители занимаются с ребенком, читают книги, рассматривают картинки, разговаривают, фантазируют вместе с ним, вот тогда к 5 годам начнется формирование познавательного интереса, и далее в старшем дошкольном возрасте ребенку будет все интереснее и интереснее узнавать обо всем и начнет проявляться то, к чему он тянется больше.

Будет сформирован познавательный интерес, возникнет желание попробовать и рисование, и балет, и спорт, и лепку… И тут важно донести до ребенка важную вещь: чтобы получить результат, надо приложить усилия. Это непростая задача, потому что сегодня все нацелено на удовольствия, но никто не говорит о том, что удовольствие можно получить от усилий, от процесса труда. Ребенку надо говорить о том, что за каждым успехом, большим результатом - всегда кропотливый труд.

А как понять, есть ли у ребенка креативное мышление?

Татьяна Попова: Есть так называемый тест Гилфорда, когда человека просят за определенное короткое время назвать как можно больше самого разного альтернативного применения обычной вещи, например, канцелярской скрепки или кирпича. Чем больше способов применения вы назвали - тем выше креативность.