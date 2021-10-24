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Рубрика: В мире

CNN: В США обеспечат жильем и работой более 55 тысяч афганских беженцев

Фото: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Власти США работают над тем, чтобы расселить по стране около 55,6 тысячи афганских беженцев, эвакуированных на американские военные базы за границей. Такую информацию в субботу распространила телекомпания CNN.

Фото: AP Photo
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По ее данным, администрация президента Джо Байдена запускает программу, которая даст афганцам возможность поселиться и работать на территории США. Также американские власти намерены восстановить центры для мигрантов, закрытые при Дональде Трампе, сообщает ТАСС.

Предполагается, что часть афганских семей будет подселена к американцам, участвующим в благотворительных программах. Беженцы также смогут получить 2 275 долларов в виде единовременной выплаты, а их детей будут устраивать в местные школы.

По словам экс-губернатора штата Делавэр Джека Маркелла, осуществляющего надзор за данной программой, это "потрясающая возможность" осуществить то, о чем просили ветераны, - "устроить безопасный и достойный прием для афганцев, которые плечом к плечу служили с нами в Афганистане и теперь хотят строить свою жизнь тут".

По данным The Washington Post, с 17 августа в США были эвакуированы более 60 тысяч афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. В октябре Пентагон объявил, что американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США.

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