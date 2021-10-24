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24.10.2021 07:39
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказала, у кого в ноябре вырастет пенсия

Текст: Евгения Думанская

С ноября у некоторых категорий получателей вырастут пенсии, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Она отметила, что повышение бывает плановым, заложенным в бюджет, и внеплановым - когда срочно реализуются меры поддержки населения.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Так, в ноябре увеличенную страховую выплату по старости получат те, кому в октябре исполнилось 80 лет. Обычный размер страховой выплаты составляет 6044,48 рублей, а в месяце, следующим за месяцем дня рождения, пенсионеры получат 12 088,96 рубля.

Как напомнила Григорьева, пенсии не индексируются, если получатель продолжает работать. "Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным", - сказала специалист агентству "Прайм".

ПФР проведет перерасчет после того, как получит сведения об увольнении. На это требуется несколько месяцев.

Также плановое повышение пенсии ждет бывших летчиков и шахтеров - эти выплаты пересматриваются каждые три месяца, то есть, как раз с 1 ноября. Сейчас бывшие летчики получают более 12,4 тысячи рублей, а шахтеры - свыше 3,8 тысячи.

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