Эксперты дали советы, которые помогут быстрее продать или сдать квартиру

Перед продажей или сдачей квартиры в аренду важно провести уборку и сделать мелкий ремонт, рекомендуют эксперты сервиса "СберУслуги".

Чистая квартира, без пятен на мебели, будет выглядеть ухоженной и уютной как на фотографиях, так и при просмотре. Если нужно, специалисты рекомендуют пригласить мастера, который поможет с мелким ремонтом - поставить на место плинтус, починить сантехнику, поменять дверные ручки и так далее.

"Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире", - рассказали эксперты РИА Новости.

При поиске жилья россияне в первую очередь обращают внимание на фотографии, поэтому они должны быть качественными и создавать нужную атмосферу. Рекомендуется проводить съемку в светлое время суток и убрать все лишнее с поверхностей.

Немалую роль играет и грамотно составленное объявление - в нем стоит прописать "изюминку" квартиры, например, близость к метро, хороший вид из окна. Специалисты советуют избегать фраз вроде "хороший ремонт", а вместо этого конкретно указывать, что в квартире, например, стоит новая сантехника.

Перед тем, как потенциальные покупатели или арендаторы придут на просмотр, стоит проветрить помещение, избавившись от всех посторонних запахов, и провести уборку.

"Обращайте внимание на то, кто ваши клиенты, и от этого стройте свой рассказ о преимуществах и минусах квартиры", - добавили эксперты.