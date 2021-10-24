Это не жиры: Врач объяснил, из-за какой еды зашкаливает холестерин

Как известно, высокий уровень так называемых липопротеидов низкой плотности (или плохого холестерина) в крови опасен, так как связан с развитием серьезных заболеваний. Например, атеросклероза.

Холестерин в первую очередь связан "с реактивным воспалением, которое происходит с сосудами". "Это может быть запущенный гайморит, гастрит, больной зуб и так далее. Любой хронический воспалительный процесс провоцирует выброс холестерина", - отметил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Плохо воздействуют на сосуды в большом количестве углеводы, предупредил доктор. "Первым делом людям, которые хотят снизить холестерин, следует нормализовать уровень сахара в крови. Поэтому убираем из рациона быстрые углеводы, оставляем сложные. Количестве углеводов не должно превышать 110-115 граммов в сутки на человека. Идеально, конечно, рассчитать этот показатель в индивидуальном порядке, учитывая умственные, физические нагрузки человека", - отметил Алексей Ковальков.

Второй важный момент для снижения холестерина - лечение заболеваний, которые вызывают воспалительный процесс в организме и то самое повышение уровня холестерина.

Также врач посоветовал есть достаточно белка и клетчатки. "Клетчатка захватывает холестерин на уровне кишечника и часть его выводится из организма", - отметил диетолог, порекомендовав отруби.

Он также подчеркнул: если врач назначил вам определенные препараты для снижения холестерина, то важно пройти лечение.

Материал об этом опубликован на канале доктора в YouTube.