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24.10.2021 11:12
Рубрика: В мире

Глава наблюдателей от СНГ назвал выборы в Узбекистане демократичными

Текст: Юрий Когалов (Ташкент)
Сергей Лебедев (слева) общается с представителем избирательной комиссии на участке. Фото: Юрий Когалов / РГ Сергей Лебедев (слева) общается с представителем избирательной комиссии на участке. Фото: Юрий Когалов / РГ
Сергей Лебедев (слева) общается с представителем избирательной комиссии на участке. Фото: Юрий Когалов / РГ

Наблюдатели от СНГ не видят пока никаких нарушений в ходе президентских выборов в Узбекистане. Об этом заявил глава миссии, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Фото: Юрий Когалов
Наблюдатели от ПА ОБСЕ довольны ходом выборов в Узбекистане

"В целом складывается неплохое впечатление, честно говоря. Все идет организованно, высокая явка… Пока никаких нарушений не выявили, жалоб от местных наблюдателей не поступало", - отметил Лебедев. По его словам, процессу голосования сильно способствует прекрасная погода. "Что примечательно, обычно до обеда голосует старшее поколение, но сегодня мы увидели много молодых людей, они с удовольствием приходят на избирательные участки. Видели группу молодых людей, которые голосуют впервые, им вручили памятные сувениры", - поделился глава миссии наблюдателей.

Лебедев выразил надежду, что наметившаяся тенденция (отсутствие замечаний) будет выдержана до конца дня. Он допустил, что могут быть выявлены технические недоработки, но они не должны повлиять на итоги голосования.

По его мнению, выборы вполне демократичные. "Нет причин в этом сомневаться", - отметил Лебедев, напомнил, что в них участвуют пять кандидатов, и все представленные ими программы направлены на улучшение жизни в Узбекистане.

Особо наблюдателей радует тот факт, что в ходе избирательной кампании не было черного пиара и войны компроматов. "Это просто приятно. Кандидаты убеждают избирателей в преимуществах своей программы, а не поливают грязью оппонентов", - завил Лебедев.

Тем временем ЦИК Узбекистана объявил о том, что явка в 11.00 по местному времени превысила 33 процента, а это значит, что выборы уже признаны состоявшимися.

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