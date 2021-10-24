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24.10.2021 21:57
Рубрика: Общество

Иностранцы, прибывшие для лечения, получат новый вид въездных документов

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Новые правила получения иностранцами медицинской визы озвучили в МВД России. Теперь прибывающие на лечение в Россию граждане других стран смогут получить новый вид визы - обыкновенную медицинскую. Такой же документ будет получать и человек, сопровождающий больного.

Об этом на Международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов. Он рассказал, что такая медицинская виза будет выдаваться иностранцам на срок до одного года. Смысл решения очевиден: свести до минимума бюрократические препоны людям, приехавшим в Россию за помощью. В данном случае нет смысла устраивать всевозможные проверки на благонадежность, проводить дактилоскопию и прочие формальности. Бывает так, что для людей, едущих в Россию для лечения, дорог каждый день. Поэтому и было решено максимально упростить процедуру.

ID-документы мигрантов будут содержать биометрию

Впрочем, это касается только тех, кто предъявит все необходимые медицинские бумаги. Гостей, едущих к нам на заработки, теперь станут заранее информировать о правилах поведения в России. И пусть потом не говорят, что чего-то не знали, незнание законов, как известно, не избавляет от ответственности за их нарушение.

Так, Кирилл Адзинов сообщил, что МВД предложило предупреждать иностранцев о последствиях нарушения законов России. Делаться это будет с помощью информационных технологий. Потенциальные гости будут проинформированы о юридически значимых событиях в стране. Известно, что при участии МВД разработан соответствующий законопроект. Одна из новелл - так называемое "соглашение о лояльности". Это официальный документ, который будет обязан подписать каждый въезжающий в Россию гастарбайтер.

В документе будет изложена исчерпывающая информация об условиях въезда в страну и обязательство въезжающего соблюдать российские законы. Считается, что это повысит ответственность наших гостей и избавит от иллюзий тех, кто знает законы, но готов намеренно их нарушить.

Въезжающим к нам трудовым мигрантам будет предложено подписать соглашение о лояльности
Справка "РГ"

По статистическим данным Главного информационно-аналитического центра МВД России за январь-апрель, в общественных местах зарегистрирована 201 тысяча преступлений, совершенных мигрантами. За январь-июль в России осуществлено 6475 509 постановок на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, из них 2 миллиона 356 тысяч зарегистрированы в связи с трудовой деятельностью, еще около 300 тысяч - студенты. Чем заняты остальные 4 миллиона человек, прошедших регистрацию и поставленных на миграционный учет, сведений нет. По оперативным данным, число незаконных мигрантов составляет от 800 тысяч до 1 миллиона человек.

Общество Соцсфера Миграция

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