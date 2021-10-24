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24.10.2021 10:40
Рубрика: Власть

Кабмин не поддержал поправки о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Текст: Дмитрий Гончарук

Правительство не поддержало проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает ответственность для депутатов разных уровней, не выполнивших предвыборные обещания. Официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе данных Госдумы.

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Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия - За правду") предложил наказывать политиков, которые в результате выборов получили должности в госорганах или органах местного самоуправления, но не сделали все от них зависящее, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. За это предлагается штрафовать в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Другой мерой ответственности могут стать принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно законопроекту, "предвыборное обещание" - это "четко определенное данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство... совершить в будущем в случае избрания... определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения".

В отзыве кабмина на инициативу Нилова указано, что предложенные неконкретизированные оценочные формулировки, например непринятие всех зависящих от депутата мер, могут привести к произвольному правоприменению. При этом в пояснительной записке отсутствуют статистические и иные данные, которые бы обосновывали необходимость криминализации подобных деяний.

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