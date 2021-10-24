Как будут работать Пенсионный фонд, почта и банки в нерабочие дни

Банки, почтовые отделения и социально значимые ведомства продолжат работу в период нерабочих дней.

Так, Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит плановое перечисление пенсий в финансовые и доставочные организации, чтобы люди получили положенные выплаты вовремя. Ряд пенсионеров при этом смогут получить выплаты раньше, чем обычно.

Как перечислят пенсии

Как правило, пенсии перечисляются заблаговременно тем гражданам, которые получают выплаты в дни, совпадающие с праздничными по случаю Дня народного единства 4 ноября.

Так, в нынешнем году нерабочими праздничными днями считаются 4 и 5 ноября. Если человек получает пенсию именно в эти даты, то ему ее заранее зачислят на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

Но из-за угрозы распространения коронавируса нерабочими днями по указу президента объявлен период с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы вводят нерабочие дни еще раньше. Например, в Москве уже с 28 октября. Означает ли это, что пенсию за ноябрь начнут перечислять в конце октября?

Как пояснили "РГ" в Пенсионном фонде России, сотрудники ПФР продолжат работу в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб ПФР. Поэтому если нужно посетить отделение фонда, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб в период ограничений. Но на перечислении выплат в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней не сказывается.

Как работает почта

Отделения "Почты России" с 30 октября по 7 ноября также будут работать по обычному графику, кроме 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября - государственный праздник, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию

"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений", - сообщили "РГ" в "Почте России". Там добавили, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Будут ли открыты банки

Крупные банки в основном будут работать по стандартному графику в нерабочие дни, рассказали "РГ" их представители.

ВТБ с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети, с 30 октября по 3 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября - по индивидуальным графикам, уточнили в пресс-службе банка. Отделения Райффайзенбанка продолжат работать в нерабочие дни по графику, за исключением 4 и 5 ноября (праздничные дни).

Выходными 4 и 5 ноября будут и в банке "Открытие", рассказали там. 5 и 6 ноября частных клиентов будут обслуживать отделения банка, работающие по субботам, 3 ноября режим работы сокращен на час. Аналогичным образом поступит "Уралсиб". "В октябре и ноябре банк работает в стандартном режиме, решений об изменении режима работы отдельных офисов на сегодняшний день нет", - указали в Уральском банке реконструкции и развития. В обычном графике будут работать офисы "Хоум кредита" и банка ДОМ.РФ. В штатном режиме будут работать Московский кредитный банк, "Ренессанс кредит", РНКБ и "Зенит".

Между тем

Организации, оказывающие медицинскую помощь, продолжат круглосуточную работу в нерабочие дни, сообщается на сайте правительства. Продолжится госпитализация граждан, нуждающихся в экстренной и неотложной помощи, а также граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения. При этом попасть в больницу смогут посетители с QR-кодом, подтверждающем вакцинацию. Вакцинация от коронавируса также будет проводиться, как прежде. Пройти ее можно и в поликлинике по месту жительства, и в торговых центрах.