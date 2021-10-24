Китайский застройщик Evergrande возобновил работы на десяти объектах

Работы на более чем десяти объектах ведущего китайского застройщика Evergrande Group в шести городах возобновлены, говорится в сообщении компании в соцсетях.

Ранее компания оказалась на грани дефолта из-за задержек сдачи недвижимости и долгов перед кредиторами. За год акции Evergrande Group упали на 80%, а долговые обязательства компании превышают 300 миллиардов долларов. В октябре гонконгская фондовая биржа приостановила торговлю акциями девелопера.

Сейчас компания заявила, что все проекты будут сданы в плановом порядке и в надлежащем качестве, а кредиторам гарантируются регулярные выплаты.

"Все наши работники упорно трудятся, не отступая ни на шаг", - цитирует ТАСС сообщение Evergrande Group.