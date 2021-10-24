Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали в США

Константинопольский патриарх Варфоломей, прибывший в США на двенадцать дней, попал в больницу сразу после перелета через Атлантику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американской архиепископии константинопольского патриархата.

Что точно произошло с 81-летним иерархом, не сообщается. Но, похоже, ничего серьезного. Известно лишь, что он "почувствовал себя плохо из-за долгого перелета и плотного графика". Варфоломей как раз должен был отправиться на литургию в Вашингтоне, но вместо этого попал в больницу университета Джорджа Вашингтона для обследования, пишет газета The Orthodox Times. Скорее всего, врач перестраховался, посоветовав патриарху отдохнуть. Он собирался посетить США еще в 2020 году, но визит был отложен из-за пандемии.