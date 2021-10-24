Кто заработает на энергетическом кризисе в Китае

Европа так громко жалуется на высокие цены на газ и электричество, что создается впечатление, будто именно здесь находится центр мирового энергокризиса. Но пока от отсутствия света и тепла страдают не жители Евросоюза, а Китая. Серьезные перебои с электроэнергией произошли в большинстве провинций страны и затронули уже более 300 млн человек.

Кризис второй экономики планеты по номинальному объему ВВП затронет весь мир, в том числе и нашу страну. Достаточно лишь вспомнить, что Китай, крупнейший торговый партнер (если считать по отдельным странам) России, США и Евросоюза. В этом году экономика Китая продолжает бурный рост. Но просматривается его существенное замедление - с 18,3% в первом квартале до 4,9% в третьем. Торможение роста в последние месяцы - следствие начавшегося энергокризиса.

В некоторых городах на северо-востоке Китая не работают светофоры и уличное освещение, в небоскребах остановлены лифты, в отдельных районах есть перебои с водоснабжением. Естественно, вынуждены были прекратить выпуск продукции многие промышленные предприятия. Китаю нужен газ, но не по сегодняшним заоблачным биржевым котировкам, а по долгосрочным контрактам и по умеренным, хотя бы среднегодовым ценам. Сейчас же большая часть сжиженного природного газа (СПГ) импортируется по спотовым контрактам (быстрая доставка и оплата товара по биржевой цене).

Рост цен на газ в Азии начался раньше, чем в Европе, к тому же на Востоке они традиционно выше, чем на западе. До этого года Китай справлялся со скачками цен на энергоресурсы, но теперь собственных сил явно не хватает.

Причины энергетического кризиса в Китае - комплексные. По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, во-первых, сложные погодно-климатические условия - холодная зима и жаркое лето, потребовали расход энергоресурсов выше ожидаемого. Во-вторых, сыграли роль проблемы с поставками угля из-за отказа от его импорта из Австралии и собственными производственными ограничениями ради снижения вредных выбросов в атмосферу. В-третьих, активное восстановление экономики Китая, резко увеличило спрос на сырье.

Уже ясно, что Китай переориентируется на заключение долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов, которые выгодны экспортерам сырья. За рынок крупнейшего импортера нефти, СПГ и угля идет нешуточная борьба, в которой участвуют компании из России, США и стран Ближнего Востока. И это не считая производителей угля и СПГ из Австралии, едва ли готовых отказаться от сверхприбылей из-за неосторожных заявлений своего правительства, испортившего отношения с китайскими властями.

По долгосрочным контрактам Китай получает трубопроводный газ из России, Туркмении, Казахстана, Узбекистана и Мьянмы. Но даже суммарно объемы этих поставок способны удовлетворить менее 20% (около 60 млрд кубометров) от потребностей Китая в газе (ожидаются - около 370 млрд кубометров в 2021 году). А уголь и нефть давно продаются по биржевым ценам, и их стоимость сейчас растет из-за рекордов котировок газа.

Россия будет по плану наращивать поставки трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири". В этом году до 10 млрд кубометров, и до 38 млрд кубометров к 2025 году. Энергокризис, скорее всего, положительно повлияет на строительство "Силы Сибири-2". С Монголией, через территорию которой планируется строить этот газопровод, детали проекта уже согласованы. Еще 50 млрд кубометров газа в год будут совсем не лишними на китайском рынке, но пока строительство даже не началось. В остальном же, возможности увеличить долю российских энергоресурсов на рынке Китая, у нашей страны ограничены существующей инфраструктурой.

Быстро нарастить мощности по сжижению газа, а также привлечь новые танкеры для поставок СПГ не получится, отмечает CFA директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. У России появятся новые дополнительные мощности производства СПГ только в 2023 году, когда будет запущена первая линия завода "Арктик СПГ-2". С нефтью проще, но есть проблема из-за ограничений по добыче в рамках ОПЕК+, которые Россия должна соблюдать, подчеркивает эксперт.

Что касается угля, то Россия в первой половине 2021 года уже увеличила на 50% (до 24,1 млн тонн) его поставки в Китай. Перспективы роста закупок российского угля большие, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Тем более что отношения с Австралией (в прошлом основного импортера угля в Китай) у Пекина в последнее время только ухудшились. Проблема в том, что российский экспорт на восток пока ограничен пропускной способностью железнодорожных магистралей - БАМа и "Транссиба", - работы по их расширению ведутся, но их планируют закончить только в 2024 году. А энергоресурсы Китаю нужны сейчас. И здесь на сцену выходят США.

"У Китая уже есть соглашение с Соединенными Штатами о закупках СПГ, подписанное в начале 2020 года", - говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - В силу крайне высоких цен на энергоносители и высокого спроса китайский рынок является одним из самых привлекательных на планете. Все, что сейчас могут привезти - везут туда, уточняет Фролов.

Информация о том, что Китай ведет переговоры с американскими компаниями о долгосрочных поставках СПГ, уже просочилась в прессу. И здесь даже нельзя обвинить Пекин в двойных стандартах. Китай использовал все возможности получить энергоресурсы в других странах. Катар максимально нарастил поставки СПГ в Азиатско-тихоокеанский регион, в том числе - Китай, и даже вынужден был отказать в увеличении отгрузок Европе. Россия также нарастила экспорт угля и газа в восточном направлении. В стороне осталась только Австралия, но с ней у Китая отношения хуже, чем с США.

Помешать росту американского влияния на энергорынке Китая может только то, что внутри США с ценами на газ, уголь и нефтепродукты также не все гладко. В правительстве обсуждается даже возможность запрета экспорта газа из страны, и используются все политические рычаги давления на ОПЕК, чтобы снизить нефтяные котировки.

Впрочем, по мнению Андрианова, спрос на энергоресурсы со стороны КНР будет неизбежно вести к росту мировых цен на них, что только будет провоцировать новые волны энергокризиса. Поэтому для Китая логичнее сделать ставку на внутренние ресурсы, считает эксперт. Например, уже объявлено о планах по увеличению добычи угля во Внутренней Монголии. Но это конечно не отменяет того, что Китай будет искать возможности наращивания закупок энергоносителей. В частности, российского трубопроводного газа, поставки которого, в любом случае, выгоднее для КНР, чем покупка спотового СПГ (в том числе и американского), отмечает Андрианов.