Мария Захарова высказалась о решении Госдепа по визам для россиян

Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности".

В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить.

Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального.

Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма.

Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам. Хотя и их значимость никто не отменял.

Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами. По людям, которые искренне поверили заверениям западной мысли о свободе передвижения. Нанесен удар по спорту, по науке и многому другому.

Хочется спросить, где же все эти высокие идеалы, о которых столь часто рассуждают по ту сторону Атлантики? Ведь как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона.

Источник: Telegram-канал Марии Захаровой