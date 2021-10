Минцифры готовит к запуску облачную платформу "Гостех"

Минцифры России готовит к запуску облачную платформу "Гостех", которая должна агрегировать все государственные информационные системы (ГИС), используемые на федеральном, региональном и муниципальном уровне в единый унифицированный комплекс, построенный по принципу человекоцентричности.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе "Гостех" проводится в России с 2020 года и продлится до конца мая 2022 года. Участниками эксперимента являются Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие ведомства.

Платформа "Гостех" состоит из пяти компонентов: каналы (приложения, реализующие продукты и услуги для клиентов, например, Единый портал госуслуг), ядро (технологические сервисы), инфраструктура (управление вычислительной инфраструктурой в облаке), прикладные сервисы (например, единый профиль клиента, нормативно-справочная информация), данные (хранение, управление качеством и аналитика данных).

На конференции, посвященной использованию и перспективам развития "Гостеха", руководители участвующих в эксперименте ведомств представили структуру своих доменов, которые будут интегрированы в единую платформу.

Так, домен "Здравоохранение", представленный замглавы Минздрава РФ Павлом Пугачевым, будет объединять пациентов, врачебное и деловое сообщество, а также государственные структуры: Минздрав РФ, ФОМС, Росздравнадзор и ФМБА. Заявлено, что Минздрав начнет миграцию в "Гостех" уже в 2022 году.

Как отметил глава Минцифры Максут Шадаев, с 2024 года все разработки будут в обязательном порядке проводиться на платформе "Гостех". Тестовый период - это возможность для федеральных, региональных и муниципальных ведомств оттестировать свои процессы. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, принципиально важным является перенос в облако только отлаженных процессов, исключающих дублирование на различных уровнях.

"Каждый ГИС содержит до 80% типовой функциональности, и ведомства каждый раз изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации", - заявил Чернышенко.

Ключевым в вопросе оптимизации процессов станет механизм переиспользования уже готовых цифровых решений, внедренных теми или иными ведомствами. Они будут доступны всем остальным пользователям в маркетплейсе, реализованном по аналогии с Windows Azure и Amazon Web Services. Также в общем доступе будут и решения, созданные архитекторами платформы в процессе разработки готовых продуктов для тех или иных заказчиков. При этом, как отметил первый замглавы ВКУ "Гостех" Владимир Рахманов, полная открытость платформы может привести к анархии, а не к связанности ПО. Для предотвращения этого отдельная продуктовая команда будет формировать список сервисов и продуктов, которые войдут в "Гостех".

Совокупные расходы на владение региональными и федеральными информационными системами составляют 460 млрд рублей. Запуск "Гостеха" решит проблемы госзакупок по линии IT, снимет с региональных и муниципальных ведомств вопросы поддержания инфраструктуры и обеспечения безопасности, также будет создан и новый рынок для разработчиков. Использование единой унифицированной платформы позволит существенно снизить затраты и повысить утилизацию используемых ведомствами ресурсов.

"Гостех" позволит нам перейти к модели, когда заказчик будет платить только за то, что использует. В рамках платформы мы будем предлагать рынку лучшие существующие технологии, которые будут востребованы ведомствами. Разработанный сервис должен быть доступен для других заказчиков в минимальные сроки с учетом обеспечения безопасности. Региональные ведомства, которые не располагают необходимыми ресурсами, смогут подключиться к платформе и использовать уже готовые сервисы. Учитывая повышение общего уровня цифровой грамотности в госорганах, дополнительные настройки смогут также произвести эксперты ведомств, используя платформы Low Code/No Code", - рассказал Максут Шадаев.

В Минцифры отметили необходимость поддержки региональных и муниципальных структур, участвующих в миграции на "Гостех". Так, по словам Шадаева, в 2022-2022 годах 600 млн рублей будут на конкурсной основе распределены на проекты по созданию готовых сервисов на "Гостехе" для региональных и муниципальных ведомств, причем 300 млн будут распределены в 2022 году. С 2024 года, как ожидается, государственное финансирование будет осуществляться только через "Гостех", что создаст конкурентный рынок для крупного, среднего и малого бизнеса.

"Мы должны признать, что уровень цифровой зрелости регионов разный. Благодаря "Гостеху" субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку. В глобальном смысле для государства это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса", - сообщил Чернышенко.

Фрагментация государственных систем, значительные издержки на их разработку - это реальные проблемы, а переход на систему гособлака отвечает мировым трендам госинформатизации и является объективным решением, убежден Иван Бегтин, руководитель Ассоциации участников рынка данных. Однако решение задачи путем создания сверхмонополиста, который одновременно станет и "единой точкой сбоя", вызывает сомнения у эксперта.

"Основной причиной перехода является экономия и унификация систем, но также важным драйвером оказывается развитие глобальных облачных продуктов, таких как Google Cloud, Microsoft Azure, AWS и других. В мире, как правило, путь идет через сертификацию частных облачных продуктов. К примеру, есть такие продукты, как AWS Cloud for Government и Azure for US Government, облачные решения от Oracle, IBM, Amazon и других конкурируют на международном уровне, облачные решения сертифицируются и так далее. Частные облака в таком виде - это привычные инструменты для разработчиков и уже готовая инфраструктура", - рассказал Бегтин "РГ".

Смущает эксперта и то, что теряется наработанный годами опыт коммерческих облаков, а при привлечении инженеров и разработчиков предстоит конкурировать с коммерческими игроками и переплачивать за нишевость.

Приоритетным для работы платформы такого уровня является вопрос безопасности и защищенности данных. По словам замглавы Минцифры Александра Шойтова, "Гостех" является самым сложным проектом по уровню информационной безопасности. Требования по уровню защиты платформы будут определяться по уровню самой защищенной из интегрированных в нее ГИС. Особо отмечено, что информация, содержащая гостайну, на платформе размещаться не будет.

Как отметил директор ФКУ "Гостех" Василий Слышкин, основная работа по актуализации нормативно-правовых актов, необходимых для функционирования "Гостеха", будет проведена до конца года.

"Мы утвердим концепцию платформы и подготовим дорожную карту, которая определит этапы перехода существующих федеральных информационных систем на платформу "Гостех", а до мая 2022 года - дорожную карту по региональным ГИС", - сообщил Слышкин.