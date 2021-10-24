Митрополит Иларион заявил о финансировании планов Константинополя из США

Планы Константинопольского патриархата по трансформации власти патриарха Варфоломея в подобие папской власти в католической церкви финансирует греческая община в США и поддерживает американская администрация, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

- В Америке есть солидная греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха и которая финансово поддерживает, по сути - содержит Константинопольский патриархат, - заявил митрополит в эфире телеканала "Россия 24". - Кроме того, американская администрация на протяжении многих лет оказывает политическую поддержку Константинополю, в том числе в тех амбициозных планах, которые Константинопольский патриархат вынашивает и частично реализует.

Митрополит Иларион рассказал о финансировании Констанстинопольского патриархата, комментируя визит патриарха Варфоломея в США и его встречу с президентом Байденом. Он также подчеркнул, что основная паства Константинопольского патриархата находится в Америке.