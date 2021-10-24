Новости

Наблюдатели от ПА ОБСЕ довольны ходом выборов в Узбекистане 09:23
Почти 40% россиян в пандемию сменили сферу деятельности 09:00
Небензя выступил против попыток пересмотра Устава ООН 08:24
Названы условия снижения заболеваемости коронавирусом 08:15
В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов 07:48
Эксперт рассказала, у кого в ноябре вырастет пенсия 07:39
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с автобусом 06:40
Взрыв газа в Шэньяне повредил около 100 зданий 06:38
В Приамурье из-за аварии на путях задержаны четыре пассажирских поезда 05:52
В США обнаружили опасные бактерии в ароматическом спрее для дома 05:43
В МИД России осудили провокационную деятельность "властей Косово" 05:12
В Колумбии объявили о задержании главаря крупнейшего наркокартеля страны 03:45
Генетик: Для полноценной борьбы с COVID нужно прервать контакты на 2 недели 03:25
CNN: В США обеспечат жильем и работой более 55 тысяч афганских беженцев 02:45
УМВД Оренбуржья: Подозреваемый в убийстве девушки задержан 02:10
В столицу Мексики выдвинулся караван из шести тысяч мигрантов 01:56
Рейтинг Байдена за 9 месяцев упал сильнее, чем у его 10 предшественников 01:35
Митрополит: Решение РПЦ о подлинности останков царской семьи ожидается в мае 00:42
Опубликовано видео нокаута в бою Емельяненко с Джонсоном 00:32
РПЦ: Перевод на русский язык не сделает богослужения более понятными 00:25
Аршавин ожидает победы "Зенита" над "Спартаком" 00:17
Митрополит Иларион заявил о финансировании планов Константинополя из США 00:00
Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения 23.10.2021
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19 23.10.2021
Названы цены на самое доступное жилье в городах-миллионниках 23.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 09:23
Рубрика: В мире

Наблюдатели от ПА ОБСЕ довольны ходом выборов в Узбекистане

Текст: Юрий Когалов (Ташкент)

Выборы в Узбекистане проходят прозрачно. Об этом заявила глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Даниэла де Риддер.

Фото: Юрий Когалов/РГ
В Узбекистане начались выборы президента

"Нам очень нравится. Мы уже два дня в Узбекистане. Все проходит прозрачно, есть наблюдатели из разных партий. Все довольны. Заметны улучшения", - отметила представитель ОБСЕ. По ее словам, в республику прибыли 99 человек, они разделены на 42 команды, каждая из которых сегодня должна посетить не менее 10 избирательных участков как в Ташкенте, так и других городах (Бухаре, Самарканде).

Как рассказала "РГ" председатель избирательной комиссии участка №105 Яйра Мирзаахмадий, "впечатления от проходящего голосования самые лучшие". "Мы готовились к этому дню очень серьезно. Процесс голосования проходит бурно, очень много молодых людей, но и пожилых тоже. Мы думали, что им будет трудно прийти, но они все же решились. Народу много", - отметила она. Урны для голосования уже хорошо наполнены

Довольны и сами избиратели. По словам одной женщины, на участках все продумано, процесс хорошо организован. Молодежь же рада, что ей была возможность выбрать главу государства, студенты надеются, что именно их голоса приведут к победе их кандидата, что будет реализована понравившаяся им программа.

В мире экс-СССР Узбекистан Международные организации ОБСЕ

Главное сегодня

В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов
В Узбекистане начались выборы президента
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с автобусом
Генетик: Для полноценной борьбы с COVID нужно прервать контакты на 2 недели
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину