Наблюдатели от ПА ОБСЕ довольны ходом выборов в Узбекистане

Выборы в Узбекистане проходят прозрачно. Об этом заявила глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Даниэла де Риддер.

"Нам очень нравится. Мы уже два дня в Узбекистане. Все проходит прозрачно, есть наблюдатели из разных партий. Все довольны. Заметны улучшения", - отметила представитель ОБСЕ. По ее словам, в республику прибыли 99 человек, они разделены на 42 команды, каждая из которых сегодня должна посетить не менее 10 избирательных участков как в Ташкенте, так и других городах (Бухаре, Самарканде).

Как рассказала "РГ" председатель избирательной комиссии участка №105 Яйра Мирзаахмадий, "впечатления от проходящего голосования самые лучшие". "Мы готовились к этому дню очень серьезно. Процесс голосования проходит бурно, очень много молодых людей, но и пожилых тоже. Мы думали, что им будет трудно прийти, но они все же решились. Народу много", - отметила она. Урны для голосования уже хорошо наполнены

Довольны и сами избиратели. По словам одной женщины, на участках все продумано, процесс хорошо организован. Молодежь же рада, что ей была возможность выбрать главу государства, студенты надеются, что именно их голоса приведут к победе их кандидата, что будет реализована понравившаяся им программа.