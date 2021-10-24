Награждены победители конкурса краеведов

Глава Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин наградил победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью.

"Как в капле дождя отражается небо, так в истории города, села отражается судьба нашей великой страны, - сказал Сергей Нарышкин. - Справедливо сказать, что изучение истории родного края формирует удивительное и щемящее чувство Родины".

Нарышкин заметил, что история вместе с русской литературой и русским языком составляют основу национальной идентичности. И конкурс помогает эту сопричастность к Родине формировать. Он проходит с 2019 года и состоит из трех этапов. В 2021 году в финал конкурса, как сообщила координатор научных и региональных проектов фонда "История Отечества" Наталья Антоненко, вышли 27 победителей. Всего было подано 178 заявок из 50 регионов из восьми федеральных округов. Призовой фонд конкурса составил 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей - за второе, 50 тысяч рублей - за третье место.