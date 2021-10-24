Названы условия снижения заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом продолжит расти до середины ноября и цифры будут высокими, считает глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Как пояснил специалист, "волны" обычно длятся 4-8 недель. Исаев предполагает, что к середине ноября рост заболеваемости остановится, показатели при этом будут высокими. Снижаться они начнут в начале декабря, а зависит ситуация, в том числе, от принимаемых мер.

Введение нерабочих дней Исаев считает действенной мерой, весьма эффективной с медицинской точки зрения. "Также влияют погодные условия и дисциплина людей в плане соблюдения масочного режима", - сказал эксперт в беседе с ТАСС.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 8,2 миллиона случаев коронавируса. На фоне роста заболеваемости с 30 октября по 7 ноября указом президента в стране введены нерабочие дни. Регионы, исходя из своей ситуации, могут продлить этот период.