Небензя выступил против попыток пересмотра Устава ООН

Соблюдение Устава ООН необходимо для предотвращения новых глобальных войн, а также для развития человечества. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя в честь Дня ООН.

По его словам, отцы-основатели ООН заложили в Устав организации фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны, пишет ТАСС, ссылаясь на дипломата.

Сегодня множатся попытки пересмотра заложенных в Устав международно-правовых норм, продвижения некоего миропорядка, основанного на правилах. Однако наша общая задача - встать на защиту Устава ООН, заявил Небензя, подтвердив полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах.