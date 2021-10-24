Песков объяснил отказ Москвы от сотрудничества с НАТО

Россия всегда выступала за развитие отношений с НАТО, но все усилия оказались тщетны, Североатлантический альянс считает Москву противником. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Несмотря на агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений​​​. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - объяснил Песков приостановку работы постпредства России при Североатлантическом альянсе.

"Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос, может ли Россия помешать сближению Киева с НАТО, Песков сказал, что нет, это невозможно. "Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны", - подчеркнул он. "У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", - заметил пресс-секретарь президента.