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24.10.2021 14:34
Рубрика: Власть

Песков объяснил отказ Москвы от сотрудничества с НАТО

Текст: Кира Латухина
Россия всегда выступала за развитие отношений с НАТО, но все усилия оказались тщетны, Североатлантический альянс считает Москву противником. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Несмотря на агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений​​​. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - объяснил Песков приостановку работы постпредства России при Североатлантическом альянсе.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос, может ли Россия помешать сближению Киева с НАТО, Песков сказал, что нет, это невозможно. "Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны", - подчеркнул он. "У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", - заметил пресс-секретарь президента.

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