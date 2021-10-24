Песков: Россия минимизирует последствия сближения НАТО и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное сближение Украины и НАТО. Он ответил на соответствующие вопросы в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Песков сказал, что Россия не может помешать движению Украины в НАТО. По его словам, это невозможно в принципе. При этом РФ сделает все возможное, чтобы минимизировать для себя последствия такого сближения, отметил он.

Песков также заявил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с НАТО, но все усилия оказались тщетны, Североатлантический альянс считает Москву противником.