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24.10.2021 19:06
Рубрика: Общество

Поисковики РФ и Украины обменялись останками погибших в годы войны солдат

Текст: Владимир Емельяненко

В Брянской области между пограничными переходами Новые Юрковичи и Сеньковка поисковики России и Украины обменялись останками 21 погибшего солдата в годы Великой Отечественной войны. Церемонии передачи останков 17 российских и четырех украинских солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, предшествовал траурный митинг.

Фото: Архив Александра Нуженкова
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"Мы передаем останки четырех украинских бойцов и командиров Красной армии, найденных в Курской области, Петрозаводске, Смоленской области и Тверской области. И берем на себя обязательство отправить останки тех 17 солдат, которые вы нам сегодня передадите, домой, чтобы передать их родственникам", - сказал на митинге советник "Поискового движения России" Антон Торгашев.

В траурном митинге в поселке Новые Юрковичи в Брянской области приняли участие местные жители, школьники, представители поисковых движений России и Украины. После этого между пунктами пропуска Новые Юрковичи и Сеньковка возле монумента "Три сестры", символизирующего дружбу российского, украинского и белорусского народов, состоялась церемония передачи останков.

Антов Торгашев сообщил ТАСС, что из останков 17 солдат, поднятых украинскими поисковиками, 15 обнаружили в 2021 оду. Среди воинов - уроженцы Ярославской, Ивановской, Московской областей, многие из которых погибли при обороне Киева в 1941 году. Поисковики России поблагодарили поисковиков Украины. Украинские поисковики в свою очередь заметили, что "находки будут еще". "Я думаю, что под Киевом еще найдут не меньше сотни бойцов", - сказал председатель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин.

Общество История Вторая мировая война

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