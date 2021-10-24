Путин рассказал Беннету о медведях в Сочи

Президент России Владимир Путин одобрил идею премьер-министра Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи и похвалил современный курорт, где бегают медведи.

Пятичасовые переговоры Владимира Путина и Нафтали Беннета прошли в пятницу, 22 октября, в сочинской резиденции российского президента "Бочаров ручей". Перед их началом лидеры пообщались в дверях. "Первое решение, которое я принял, когда увидел это - в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми", - поделился впечатлениями израильский премьер-министр. "Абсолютно правильно", - кивнул Путин. Кадры беседы были показаны в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Беннет спросил, можно ли тут хорошо путешествовать. "Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились олимпийские соревнования в лыжной части", - рассказал ему российский президент. На уточняющий вопрос, есть ли маршруты, Путин ответил: "Все есть, и летом, и зимой. Современный курорт, именно современный, новый. Вам там понравится - горные тропы видно, медведи бегают".