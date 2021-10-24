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24.10.2021 10:14
Рубрика: В мире

Работы Пабло Пикассо проданы на аукционе за 110 миллионов долларов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Ellen Schmidt Фото: AP Photo/Ellen Schmidt
Фото: AP Photo/Ellen Schmidt

Одиннадцать работ Пабло Пикассо, которые находились в одной из гостиниц Лас-Вегаса на протяжении более двух десятилетий, были проданы на аукционе почти за 110 миллионов долларов. Коллекция отражает более 50 лет творческой деятельности одного из самых великих художников XX века.

Фото: Joachim Schulz/ullstein bild/Getty Images
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Эти полотна, принадлежавшие гостиничной компании, были представлены в ресторане Picasso в отеле Bellagio. Картины, собранные бывшим владельцем Bellagio и американским миллиардером Стивом Винном, сделали отель настоящим местом паломничества любителей искусства со всего мира, отмечает Guardian. На аукционе, который состоялся за два дня до 140-летней годовщины со дня рождения Пикассо, было представлено девять картин и две керамические работы испанского художника, умершего в 1973 году.

Картина 1938 года "Женщина в красно-оранжевом берете" с изображением возлюбленной и музы Пикассо Мари-Терезы Вальтер была продана по самой высокой цене на аукционе за 40,5 миллиона долларов. Первоначально предполагалось, что этот шедевр будет продан по цене от 20 до 30 миллионов долларов. Картина "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", написанная Пикассо во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году, была продана за 16,6 миллиона долларов.

Портреты "Мужчина и ребенок" и "Бюст человека" были проданы за 24,4 миллиона долларов и 9,5 миллиона долларов соответственно, в то время как более мелкая работа на керамике "Обед на траве", которая ушла с аукциона за 2,1 миллиона долларов, была продана в четыре раза дороже, чем рассчитывали его организаторы. В заявлении аукционного дома Sotheby's говорится о том, работа 1959 года "Мужчина и ребенок" высотой почти два метра является чрезвычайно впечатляющим примером достижений Пикассо на важном этапе его карьеры.

Имена покупателей не разглашаются. В ресторане по-прежнему будут экспонироваться 12 других работ Пикассо. В целом коллекция изобразительного искусства гостиничной компании насчитывает около 900 произведений 200 художников, в том числе современные работы певца Боба Дилана и известного английского живописца и фотографа Дэвида Хокни.

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