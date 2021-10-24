Детей работающих москвичей в детсадах ждут дежурные группы

Родителей дошкольников, которые по долгу службы будут работать в общероссийские выходные, волнует вопрос, куда на это время пристроить ребенка?

Эта проблема существует даже у тех, у кого есть бабушки и дедушки, - в связи с пандемией пожилые жители столицы в возрасте 60+ с 25 октября уходят на домашний режим.

По данным департамента образования и науки, детсады в этом году в городе посещают свыше 430 тысяч детей в возрасте от 2,2 года. Официально московские школы, в состав которых входят дошкольные отделения, уходят на каникулы с 28 октября. Но если школа и управляющий совет решат уйти раньше, могут закрыться уже с этого понедельника.

При каждой школе с первого нерабочего дня для малышей откроются дежурные группы. Примут только тех детей, чьи мамы и папы продолжат работать и у них есть на этот счет справка. Как будут организованы дежурные группы, каждая школа решает сама. Например, школа № 1574 соберет в одном здании детей из всех корпусов для дошкольных отделений. В школе № 1409 такие группы откроются в каждом из пяти таких корпусов. Родителям на удаленке придется самим думать, как совместить работу и присмотр за чадом.